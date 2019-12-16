《異動股》愛得威（６１８９）上周五暴跌八成半後，今反彈逾三成

《經濟通通訊社１６日專訊》愛得威建設（０６１８９）上周五（１３日）暴跌

８５﹒４８％後，今日反彈，最新升３１﹒１４％，報５﹒７７元，盤中高見５﹒８元；成交約

２４７６萬股，涉資１﹒２７億元。

隨後愛得威建設公布，得悉公司股份於上周五成交價下降及成交量上升，經作出查詢後，董

事會確認，並不知悉有關該等股價或成交量變動之任何原因。

現時，恆生指數報２７６９３點，升５點，主板成交２０１﹒０３億元。國企指數報

１０８５３點，升１５點或升０﹒１４％。

上證綜合指數報２９６６點，跌１點，成交６５７﹒７４億元人民幣。深證成分指數報

１００５１點，升４６點或升０﹒４６％，成交１１４７﹒２５億元人民幣。



表列十大升幅個股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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立高控股（０８４７２） ０﹒７００元 升８９﹒１９％

愛得威 （０６１８９） ５﹒７７０元 升３１﹒１４％

匯銀智慧（０１２８０） ０﹒１５３元 升２４﹒３９％

金融發展（０３６２３） ０﹒８２０元 升２２﹒３９％

佳景集團（００７０３） ０﹒３５５元 升２０﹒３４％

匯財金融（０８０１８） ０﹒０６８元 升１７﹒２４％

利駿集團（０８３６０） ０﹒０３５元 升１６﹒６７％

艾碩控股（０８３４１） ０﹒５４０元 升１６﹒１３％

大健康 （０２２１１） ０﹒０５８元 升１６﹒００％

世紀集團（０２１１３） ０﹒４８０元 升１５﹒６６％

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（ｆｚ）

