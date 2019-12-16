《異動股》習近平周三到澳門視察，澳能建設有追捧現升近８％

《經濟通通訊社１６日專訊》澳門建築相關股份受捧，澳能建設（０１１８３）現價升
７﹒９６％，報１﹒２２元；成交約２９０萬股，涉資３５１萬元，盤中高見１﹒２３元。另外
，華記環球（０２２９６）升１９﹒２３％，報０﹒３１元。
國家主席習近平將於本周三（１８日）至周五（２０日）赴澳門，出席慶祝澳門回歸祖國
２０周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。澳門回歸２０周
年前夕，國家發展改革委有關負責人接受新華社記者專訪時表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要
》明確澳門作為大灣區四大中心城市之一和區域發展核心引擎，充分體現國家對澳門的高度信任
和殷切期盼。
現時，恆生指數報２７５９２點，跌９４點或跌０﹒３４％，主板成交６２８﹒０８億元。
國企指數報１０８１９點，跌１８點或跌０﹒１７％。
上證綜合指數報２９８４點，升１６點或升０﹒５６％，成交２３７６﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１０１５８點，升１５３點或升１﹒５４％，成交３８４９﹒４０億元人民
幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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澳能建設（０１１８３） １﹒２２元 升 ７﹒９６％
ＩＢＩ （０１５４７） ０﹒３８元 無升跌
承達集團（０１５６８） ３﹒７０元 無升跌
奧邦建築（０１６１５） ０﹒３１５元 無升跌
黎氏企業（０２２６６） ０﹒６９元 無升跌
華記環球（０２２９６） ０﹒３１元 升１９﹒２３％
偉鴻集團（０３３２１） ０﹒８４元 跌 １﹒１８％
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