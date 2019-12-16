【駐京專電】統計局：經濟運行總體平穩、穩中有進態勢進一步顯現

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發

布會表示，１１月份，在一系列政策的作用下，在全國上下的共同努力下，經濟運行出現了積極

變化，經濟運行總體平穩、穩中有進的態勢進一步顯現。從主要的指標來看，可以總結成以下幾

個特點：一是「兩加快」，二是「兩穩定」，三是「兩改善」。

兩加快一是工業和服務業增長加快。１１月份規模以上工業增加值同比增長６﹒２％，比上

月加快１﹒５個百分點。從行業來看，４１個大類行業中有３３個行業增速比上月加快，佔到全

部行業八成左右的水平。二是市場銷售加快。１１月份社會消費品零售總額同比增長８％，比上

個月加快０﹒８個百分點。在統計當中的１８大類商品類別當中，有１４類比上月加快，佔到全

部比例大概七成以上。市場銷售的加快和１１月份網上零售的增長有很大關係，１１月份網上零

售的當月增速比上月明顯加快，對拉動當月社會消費品零售總額增長起到積極作用。



＊全年新增就業水平有望達到１３００萬人以上＊



兩穩定一是就業形勢保持穩定。前１１個月，城鎮新增就業達到１２７９萬人，已經提前完

成了全年的預期目標。從全年來看，新增就業水平有望達到１３００萬人以上，將是連續７年新

增就業達到１３００萬。

從調查失業率來看，１１月份全國城鎮調查失業率是５﹒１％，與上月持平，其中２５歲到

５９歲就業主體的調查失業率是４﹒６％，也是與上月持平的，就業保持穩定。

二是外貿外資增長保持穩定。前１１個月進出口總額增長了２﹒４％，其中出口增長

４﹒５％，與主要貿易夥伴比如像歐盟進出口總額增長７﹒７％，與東盟國家進出口總額增長

１２﹒７％，與「一帶一路」沿線國家進出口增長達到９﹒９％，外貿增長的形勢穩定。從外資

情況來看，前１１個月實際利用外資同比增長６％，其中高技術產業利用外資增長接近３０％，

外資外貿保持穩定。

