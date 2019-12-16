【貿易休戰】統計局：中美首階段經貿協議達成降低市場不確定性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發

布會表示，中國和美國經濟市場規模比較大，兩方的經濟互補性還是比較強的。目前第一階段的

協議文本上雙方達成了一致，降低了市場的不確定性，對於增強市場信心、促進經貿發展，無論

是對於中國來講，還是對美國來講，以至於對世界來講都是有積極意義的。在世界經貿增長放緩

的大背景下，雙方在相互尊重、平等互利的基礎上持續推進磋商，逐步分階段取消甚至全部取消

加徵關稅，為世界經濟增長貢獻更多力量。

