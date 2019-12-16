《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發
布會表示，中國和美國經濟市場規模比較大，兩方的經濟互補性還是比較強的。目前第一階段的
協議文本上雙方達成了一致，降低了市場的不確定性，對於增強市場信心、促進經貿發展，無論
是對於中國來講，還是對美國來講，以至於對世界來講都是有積極意義的。在世界經貿增長放緩
的大背景下，雙方在相互尊重、平等互利的基礎上持續推進磋商，逐步分階段取消甚至全部取消
加徵關稅，為世界經濟增長貢獻更多力量。
16/12/2019 11:04
【貿易休戰】統計局：中美首階段經貿協議達成降低市場不確定性
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發
布會表示，中國和美國經濟市場規模比較大，兩方的經濟互補性還是比較強的。目前第一階段的
協議文本上雙方達成了一致，降低了市場的不確定性，對於增強市場信心、促進經貿發展，無論
是對於中國來講，還是對美國來講，以至於對世界來講都是有積極意義的。在世界經貿增長放緩
的大背景下，雙方在相互尊重、平等互利的基礎上持續推進磋商，逐步分階段取消甚至全部取消
加徵關稅，為世界經濟增長貢獻更多力量。
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