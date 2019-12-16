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16/12/2019 13:42

【豬價飛天】統計局：豬肉價格逐步企穩回落可預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發
布會表示，一系列舉措增加生豬生產已出台，擴大規模化養殖，推動各地取消不合理的禁養、限
養措施，已經見到了積極的變化，豬肉價格１１月份環比已經出現回落。同時，積極增加豬肉進
口、投放儲備凍豬肉，對平抑物價發揮重要作用。及時啟動臨時價格補貼，保障困難群體的基本
生活。未來看，隨著支持生豬生產政策見效，豬肉價格逐步企穩回落是可以預期的。

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