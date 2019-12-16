《午市前瞻》港股高位整固料２７５００水平波動，二萬七關有支持

《經濟通通訊社１６日專訊》中美首階段貿易協議終達成，料於下月華盛頓簽署。同時，美

方暫停周日（１５日）起向中國徵收１５％關稅。不過，由於市場上周已消化部分消息，加上港

股已連升三日已累積１２５１點升幅，故今日高位整回，今日低開１５７點報２７５３０，不久

即見全日低位２７４７３挫２１４點。後來，國家統計局公布各種經濟數據皆符合或超過市場預

期，港股跌幅曾收窄至２８點報２７７１５僅。不過，受累於食品股及豬肉股走勢疲弱，最終恆

指半日收報２７５８５點，跌１０２點或跌０﹒３７％，主板成交４３７﹒３５億元。國指報

１０８２４點，跌１３點或跌０﹒１３％。

內地Ａ股向上，上證綜合指數報２９６９點，升１點。深證成份指數報１００８５點，

升８１點或升０﹒８１％，兩市合共成交３４９６﹒１１億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６６％，報５９﹒９５元；多間大行料本港明年經

濟收縮，看淡股市表現，港交所（００３８８）軟１﹒１７％，報２５２﹒４元；騰訊

（００７００）無升跌報３６１元；中移動（００９４１）微升０﹒４９％，報６１﹒９元；友

邦（０１２９９）跌１﹒３９％，報８１﹒５元。



＊食品豬肉股走低，蒙牛最差藍籌＊



食品股普遍向下，蒙牛乳業（０２３１９）跌１﹒９１％，報３０﹒７５元，為半日最差藍

籌；旺旺（００１５１）軟０﹒７１％，報７﹒０４元；百威亞太（０１８７６）下滑

１﹒２５％，報２７﹒６５元；統一企業中國（００２２０）跌０﹒３８％，報７﹒８１元；康

師傅（００３２２）微升０﹒８％，報１２﹒５８元。

國務院已出台一系列舉措增加生豬生產，推動各地取消不合理的禁養、限養措施，豬肉價格

１１月份環比已經出現回落。豬肉股全線回落，中糧肉食（０１６１０）跌１﹒７３％，報

２﹒２７元；萬洲（００２８８）跌１﹒８４％，報８元；惠生（０１３４０）軟１﹒６３％，

報０﹒１２１元；雨潤食品（０１０６８）無升跌，報０﹒８２元。



＊英國保守黨大勝，長建最佳藍籌＊



英國大選保守黨大勝，續利好部分歐洲相關股，長江基建（０１０３８）走高３﹒０４％，

報５７﹒５５元，為半日升幅最多藍籌；長和（００００１）微升０﹒７４％，報７４﹒８元；

電能（００００６）漲２﹒４％，報５７﹒５元；歐舒丹（００９７３）升０﹒１１％，報

１８﹒５８元；不過，創科（００６６９）跌０﹒４７％，報６３﹒１５元；渣打

（０２８８８）軟１﹒５４％，報７３﹒６元。

中國國家主席習近平將在本周到訪澳門慶祝當地回歸２０周年，期間料宣布多項新政策以促

進澳門經濟多樣化。濠賭股全線上揚，銀河娛樂（０００２７）獲瑞銀列為首選，予以「買入」

評級，目標價６２﹒３元，半日股價漲１﹒０４％，報５８﹒５５元；新濠國際（００２００）

升２﹒９６％，報２０﹒９元；澳博控股（００８８０）升０﹒５７％，報８﹒８７元；永利澳

門（０１１２８）升０﹒５５％，報１８﹒３６元；金沙（０１９２８）升０﹒５％，報

３９﹒８５元。



＊人民幣試高，惟內銀內房走勢弱＊



中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９１５，連升五日創逾４個月新高。不

過，內銀隨市走勢偏軟，建行（００９３９）及中行（０３９８８）齊軟０﹒３１％，前者報６

﹒４９元，後者報３﹒２５元。工行（０１３９８）跌０﹒３４％，報５﹒７８元；招行

（０３９６８）無升跌，報３９﹒３５元；不過，農行（０１２８８）微升０﹒３％報３﹒３元

。

內房股個別走，龍湖（００９６０）將於本周四（１９日）除淨，每股派中期息３６分人烯

，半日走高１﹒７６％，報３４﹒６元，盤中見３４﹒８元創上市新高；融創（０１９１８）漲

２﹒４３％，報４４﹒３元；中海外（００６８８）軟０﹒８６％，報２８﹒９５元；碧桂園（

０２００７）跌０﹒１７％，報１１﹒８２元；萬科（０２２０２）滑０﹒４９％，報

３０﹒３元。



＊黃德几：潤泥已反映行業利好因素，破頂不宜高追＊



港股連升三日累漲１２５１點或４﹒７％，今早略回吐逾百點。金利豐證券研究部董事黃德

几向《經濟通通訊社》表示，中美達成首階段貿易協議，對雙方都是好事「好來好去」，唯現時

恆指屬高位整固，預期年內不會跌穿２７０００點，或於２５０天線（約２７４７３點）水平上

下波動，即使有其他重大消息刺激，亦很難突破２８３００點。

個股方面，中國１１月鋼材產量１０４０２萬噸按年增長１０﹒４％，水泥則錄２２４８７

萬噸升８﹒３％，帶動華潤水泥（０１３１３）早市股價升逾２﹒５％創上市新高，亞洲水泥（

００７４３）亦曾升近２％，黃德几認為，現價正反映板該類股份的利好因素，但不會建議在股

價創新高時追入。（ｎｓ、ｊｔ）

