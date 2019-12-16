《美元走勢－羅明立》鎊匯波動區間上調至１﹒３２╱１﹒３７

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒４５ １０９﹒２３ １０９﹒４１

歐元╱美元 １﹒１１５１ １﹒１１１８ １﹒１１２２

英鎊╱美元 １﹒３４２２ １﹒３３２４ １﹒３３２４

美元╱瑞郎 ０﹒９８４６ ０﹒９８１９ ０﹒９８３８

美元╱港元 ７﹒８０４７ ７﹒７８５３ ７﹒７９９２

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《美元走勢》上周五（１３日）中美確認已就首階段的經貿協定文本達成一致共識。當中，

包括知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭

端解決、最終條款九個章節。不過，雙方就關稅調整的表述則並不一致。中方指，美方將履行分

階段取消對中國產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。但美國總統特朗普卻

表示，１２月１５日不會加徵新關稅，惟現時對２５００億美元中國進口貨的２５％關稅將維持

，餘下約１２００億美元貨品的關稅率會減半至７﹒５％。

市場感到雙方要達致最終協議仍有相當漫長的路而走。

英國大選最終以保守黨取得大勝結束，相信可於明年１月底前完成脫歐，掃除商界對不明朗

因素的憂慮，應有利英國經濟。不過，蘇格蘭民族黨在蘇格蘭共５９席當中取得４８席，比起過

往大增１３席。黨魁施雅晴形容，投票結果反映該黨已獲得授權，讓蘇格蘭人民決定自己的未來

。市場估計施雅晴短期內將去信首相約翰遜，要求轉移法律權力，讓蘇格蘭議會舉行獨立公投。

環球兩大主要風險事件算是獲得初步解決，有利投資氣氛，但美元未見受惠，曾經跌近

９６﹒５０才見反彈，留意短期若未能重上９７﹒４０，技術走勢仍弱。鎊匯則升至１﹒３５後

調整，後市可上調波動區間至１﹒３２╱１﹒３７，低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１７５ １﹒１０６０ １﹒１２１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

