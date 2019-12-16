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即市新聞

16/12/2019 16:17

《美元走勢－羅明立》鎊匯波動區間上調至１﹒３２╱１﹒３７

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４５　　　１０９﹒２３　　　１０９﹒４１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１５１　　　１﹒１１１８　　　１﹒１１２２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４２２　　　１﹒３３２４　　　１﹒３３２４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８４６　　　０﹒９８１９　　　０﹒９８３８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８０４７　　　７﹒７８５３　　　７﹒７９９２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周五（１３日）中美確認已就首階段的經貿協定文本達成一致共識。當中，
包括知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭
端解決、最終條款九個章節。不過，雙方就關稅調整的表述則並不一致。中方指，美方將履行分
階段取消對中國產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。但美國總統特朗普卻
表示，１２月１５日不會加徵新關稅，惟現時對２５００億美元中國進口貨的２５％關稅將維持
，餘下約１２００億美元貨品的關稅率會減半至７﹒５％。
　　市場感到雙方要達致最終協議仍有相當漫長的路而走。
　　英國大選最終以保守黨取得大勝結束，相信可於明年１月底前完成脫歐，掃除商界對不明朗
因素的憂慮，應有利英國經濟。不過，蘇格蘭民族黨在蘇格蘭共５９席當中取得４８席，比起過
往大增１３席。黨魁施雅晴形容，投票結果反映該黨已獲得授權，讓蘇格蘭人民決定自己的未來
。市場估計施雅晴短期內將去信首相約翰遜，要求轉移法律權力，讓蘇格蘭議會舉行獨立公投。
　　環球兩大主要風險事件算是獲得初步解決，有利投資氣氛，但美元未見受惠，曾經跌近
９６﹒５０才見反彈，留意短期若未能重上９７﹒４０，技術走勢仍弱。鎊匯則升至１﹒３５後
調整，後市可上調波動區間至１﹒３２╱１﹒３７，低位吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１７５　　　１﹒１０６０　　　１﹒１２１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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