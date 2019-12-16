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16/12/2019 08:45

【紓困措施】郭基煇：酒店業經營環境如沙士時，冀政府助度難關

　　新鴻基地產（０００１６）執行董事郭基煇表示，現時酒店業的經營環境跟２００３年沙士
期間差不多，「極度呼籲政府參考沙士時的旅客行動」，幫助酒店業度過難關。
　　訪港旅客大跌，本港酒店業哀鴻遍野。新地也不能獨善其身，７至１１月酒店的收入跌３０
％，但仍較整體大市為佳，當中１１至１２月收入跌３５％至４０％，全年來看，由於上半年表
現較佳，相信仍屬不錯。《香港經濟日報》

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