  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/12/2019 13:14

瑞銀：本地社會因素對港股影響有限，明年恒指上望２８７００點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》瑞銀集團董事總經理暨亞太區投資銀行主管金弘毅表示，對香
港市場審慎樂觀，雖然香港今年經歷許多社會波動，但股市及債市發行表現仍健康，恆生指數年
初至今亦累升約３﹒３％，相信對比本地因素，香港金融市場較受中美、國際大環境及中國持續
發展所影響，倘若香港可保持良好的發行機制及靈活調整等機制，相信明年香港金融市場表現仍
理想。瑞銀預期，明年恆指目標為２８７００點；滬深３００指數則可上望４４００點。

＊明年中國經濟增長預測上調至６％＊

　　瑞銀股票資本市場部亞洲區主管黃培皓指，今年不確定因素將延續至明年，包括美國大選、
利率走勢以及環境經濟增長放緩等議題將影響市場，然而中美達成第一階段協議及國企改革等將
利好市場，對中國經濟前景亦有正面作用，故該行將明年中國經濟增長由５﹒７％上調至６％，
並看好新經濟及消費基本面相關板塊，尤其是新服務性行業如物管等。
　　金弘毅補充指，雖然今年共享工作空間初創企業ＷｅＷｏｒｋ疑因其盈利前景最終撤回上市
計劃，令市場更為憂慮新經濟行業估值存在泡沫，但他認為新經濟股發展正面，因目前投行對新
經濟公司的調查更為審慎，亦更專注於該類企業何時可將收入轉變為現金流及利潤等。至於目前
大多數未有盈利生科企股價仍「潛水」，主要是相關公司對香港來說較新穎，相信投資者仍需時
間消化。

＊中資公司赴美上市融資規模大減＊

　　受中美貿易戰影響，今年中資公司赴美上市融資規模大減至３７億美元，其中阿里巴巴
（０９９８８）等中概股亦回港香港上市。金弘毅認為，中概股回流主要是考慮投資者的熟悉度
及股票交易時段，但美國對某些中資公司仍有吸引力，如有可比較的公司估值及法律結構等。（
ｙｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS16/12/2019
【FOCUS】中美大刁難掩差異 北京贏時間侵侵失槓桿
生財有道16/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指年底前料試兩萬八
興證快訊16/12/2019
樓市前景
國際動態16/12/2019
彈劾特朗普 眾院或周三全院表決
生財有道13/12/2019
【嚟緊炒D乜】同程藝龍業務旺季盈利續看俏 短炒上望13.6元
生財有道13/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：續看好舜宇上望150元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金