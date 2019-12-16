瑞銀：本地社會因素對港股影響有限，明年恒指上望２８７００點

《經濟通通訊社１６日專訊》瑞銀集團董事總經理暨亞太區投資銀行主管金弘毅表示，對香

港市場審慎樂觀，雖然香港今年經歷許多社會波動，但股市及債市發行表現仍健康，恆生指數年

初至今亦累升約３﹒３％，相信對比本地因素，香港金融市場較受中美、國際大環境及中國持續

發展所影響，倘若香港可保持良好的發行機制及靈活調整等機制，相信明年香港金融市場表現仍

理想。瑞銀預期，明年恆指目標為２８７００點；滬深３００指數則可上望４４００點。



＊明年中國經濟增長預測上調至６％＊



瑞銀股票資本市場部亞洲區主管黃培皓指，今年不確定因素將延續至明年，包括美國大選、

利率走勢以及環境經濟增長放緩等議題將影響市場，然而中美達成第一階段協議及國企改革等將

利好市場，對中國經濟前景亦有正面作用，故該行將明年中國經濟增長由５﹒７％上調至６％，

並看好新經濟及消費基本面相關板塊，尤其是新服務性行業如物管等。

金弘毅補充指，雖然今年共享工作空間初創企業ＷｅＷｏｒｋ疑因其盈利前景最終撤回上市

計劃，令市場更為憂慮新經濟行業估值存在泡沫，但他認為新經濟股發展正面，因目前投行對新

經濟公司的調查更為審慎，亦更專注於該類企業何時可將收入轉變為現金流及利潤等。至於目前

大多數未有盈利生科企股價仍「潛水」，主要是相關公司對香港來說較新穎，相信投資者仍需時

間消化。



＊中資公司赴美上市融資規模大減＊



受中美貿易戰影響，今年中資公司赴美上市融資規模大減至３７億美元，其中阿里巴巴

（０９９８８）等中概股亦回港香港上市。金弘毅認為，中概股回流主要是考慮投資者的熟悉度

及股票交易時段，但美國對某些中資公司仍有吸引力，如有可比較的公司估值及法律結構等。（

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