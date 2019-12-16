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即市新聞

16/12/2019 09:19

【本港樓市】中原：十大屋苑周末成交６個捧蛋，假期臨近減少睇樓

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中原地產表示，十大屋苑在剛過去的周末錄得６宗成交，雖較
上周末３宗急增１倍，但仍有６個屋苑錄得零成交，數字已連續６周錄得個位數交投量，交投偏
靜。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近年尾，聖誕及新年節日氣氛逐步轉濃
，睇樓活動略減。
　　他續指，中美貿易戰有初步解決方案，為買家增添入市信心，惟社會氣氛未復原，加上二手
平價筍盤早已被市場吸納，而且一手新盤貨尾提供多種入市優惠，令購買力流向一手市場，二手
交投續靜。
　　據美聯物業分行統計，剛過去周末（１２月１４日至１５日）十大二手藍籌屋苑錄得約６宗
買賣成交，按周無升跌，並連續第６個周末錄得單位數水平。至於按１５大屋苑計算，則錄得約
１２宗買賣成交，按周升約５０％。

＊利嘉閣：成交近十周最淡＊

　　綜合利嘉閣地產分行網絡數據，十大指標屋苑於周末日累錄４宗二手買賣個案，較上周末（
１２月７至１２月８日）的５宗減少１宗或２０％，除連續６個周末錄得單位數外，亦創了最近
１０個周末的新低。
　　利嘉閣地產總裁廖偉強表示，雖然市場充斥多項利好因素，包括中美貿易戰已達成第一階段
協議、美國聯儲局決定維持利率不變，２０２０年不會加息及股票市場向好等，但亦正正因為上
述這些正面因素，導致大部分業主堅拒減價，難以吸引買家入市，觀望氣氛濃厚下，買賣雙方逐
呈現牛皮膠著狀態。廖氏補充，除非新盤銷情暢旺，加上傳統淡季聖誕新年節日過去，屆時便有
機會釋放市場隱藏的購買力，掀起入市熱潮。（ｃｌ）

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