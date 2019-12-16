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即市新聞

16/12/2019 11:35

【港元利率】港匯一度高見７﹒７８９６，一個月拆息創近一個月高

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港元匯價走高，據彭博報價系統，今早１０時３５分，港匯高
見７﹒７８９６兌１美元，步近強方兌換保證價（７﹒７５），為今年７月５日以來新高，並較
前收市價升約０﹒１％，而港元拆息亦全線上漲，兩周及以上拆息全部升越２厘，其中，與樓按
相關的一個月拆息報２﹒６厘，創近一個月新高，與同期美元息差略明顯擴闊至８６個基點。
　　短息方面，隔夜息七連升，今日上升近０﹒６厘至１﹒９６８９３厘，一周錢亦升至
１﹒９３２６８厘，三個月拆息三連升，報２﹒３９３９３厘，較同期美息高４９個基點，六個
月拆息和十二個月拆息分別升至２﹒３８５４２厘和２﹒４０６０７厘。
　　港匯今早在７﹒７８９６－７﹒８０２１之間上落，最新報７﹒７９１９，較前收市價升約
０﹒０７％。
　　中美經過一年多的漫長談判後，美國貿易代表萊特希澤表示，第一階段貿易協議已經「完全
完成」，而未來２年美國對華出口將接近倍增。美國《福布斯》網站發表評論文章指，中國電訊
設備商華為成為協議輸家，美國對華為的制裁措施至少並未直接或立即被廢除。中國駐德國大使
吳懇警告，如果華為在德國被排除在５Ｇ設備供應商之外，中國會對德國採取反制。港股繼早前
連升三日累漲１２５１點後，今早回吐，恆指最新跌約９０點。（ｃｌ）

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