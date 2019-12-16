【本港樓市】香港置業料明年樓價波幅５％，納米樓交投最多跌兩成

《經濟通通訊社１６日專訊》香港置業行政總裁李志成於發布會上表示，至於二手樓價方面

，預計在市況未完全明朗下，樓價將呈窄幅波動，預計明年全年樓價波幅約５％。另外，一手空

置稅即將實施，預計明年全年一手註冊量將與今年相若。隨著政府放寬物業按揭成數，納米樓成

交表現走軟，料未來納米樓成交量跌幅達１０％至２０％。

至於二手方面註冊量方面，今年首１１個月二手住宅註冊量錄３８６３５宗，預計今年全年

註冊量企穩４萬宗水平。若社會事件得以平息，加上受惠於按保放寬，預計明年二手註冊量可達

４萬宗以上。另外，他建議分階段放寬１０００萬至２０００萬元物業按揭成數上限。



＊逾兩成受訪者料樓價平穩，近四成計劃未來一年入市＊



香港置業營運總監姚偉南表示，根據該行最新問卷調查顯示，最多２２﹒１％受訪者認為未

來１２個月香港樓價走勢平穩，其次２０﹒５％認為下跌５％以內，至於看好後市的則約有

２０﹒８％。

調查又顯示，有３９﹒７％受訪者計劃未來１２個月入市，比例按季微升１﹒６％，但較上

年同期升約５％。由此可見，放寬按保、加上樓價見調整情況下將有不少市民打算入市。調查結

果顯示，受訪者對於影響入市決定的因素，以樓價走勢至關重要，佔比達２１﹒８％。

香港置業於本月透過問卷形式進行今年第四季「置業意向調查」，成功收集３９０份有效問

卷。（ｂｎ）

