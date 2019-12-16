《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，美國公布新屋動工及工業生產

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日）澳洲央行公布貨幣政策會議記錄，美國公布

１１月新屋動工及工業生產。



＊澳洲央行公布貨幣政策會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，歐洲央行執委連恩（兼首席經濟學家

）主持歐洲央行主辦的宏觀審慎政策和研究會議政策小組會議。

９：００ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗出席美國外交關係協會Ｃ﹒Ｐｅｔｅｒ

ＭｃＣｏｌｏｕｇｈ系列活動，參加問答環節。

明早８：３０ａｍ，澳洲央行將公布１２月貨幣政策會議記錄。



＊本港公布１１月失業率＊



在數據方面，明早５：００ａｍ，美國公布１０月整體資本流動和長期資本流動。

４：３０ｐｍ，香港１１月失業率（經季節調整）料由３﹒１％升上３﹒２％。５：３０ｐｍ，

英國公布１０月國際勞工組織失業率（過去三個月），料由３﹒８％升上３﹒９％。

６：００ｐｍ，歐元區公布貿易盈餘由１８３億歐元上升至２００億歐元。



＊美國公布１１月新屋動工及工業生產＊



明晚８：３０ｐｍ，美國公布１１月建築許可，月率料由５％跌至下滑３﹒２％，新屋動工

料由由１３１﹒４萬增至１３４﹒３萬；月率料由３﹒８％下滑至２﹒２％。

１０：１５ｐｍ，美國公布１１月工業生產。月率料由下滑０﹒８％升上０﹒８％；產能利

用率料由７６﹒７％升上７７﹒４％。１１：００ｐｍ，美國公布１０月ＪＯＬＴＳ職位空缺，

料由７０２﹒４萬降至７００﹒９萬。



＊東方海外開股東特別大會 ＊



在本港，明日，東方海外國際（００３１６）和環亞國際實業（０１１４３）開股東特別大

會。（ｈｏ）

