《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，美國公布新屋動工及工業生產

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日）澳洲央行公布貨幣政策會議記錄，美國公布
１１月新屋動工及工業生產。
＊澳洲央行公布貨幣政策會議記錄＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，歐洲央行執委連恩（兼首席經濟學家
）主持歐洲央行主辦的宏觀審慎政策和研究會議政策小組會議。
９：００ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗出席美國外交關係協會Ｃ﹒Ｐｅｔｅｒ
ＭｃＣｏｌｏｕｇｈ系列活動，參加問答環節。
明早８：３０ａｍ，澳洲央行將公布１２月貨幣政策會議記錄。
＊本港公布１１月失業率＊
在數據方面，明早５：００ａｍ，美國公布１０月整體資本流動和長期資本流動。
４：３０ｐｍ，香港１１月失業率（經季節調整）料由３﹒１％升上３﹒２％。５：３０ｐｍ，
英國公布１０月國際勞工組織失業率（過去三個月），料由３﹒８％升上３﹒９％。
６：００ｐｍ，歐元區公布貿易盈餘由１８３億歐元上升至２００億歐元。
＊美國公布１１月新屋動工及工業生產＊
明晚８：３０ｐｍ，美國公布１１月建築許可，月率料由５％跌至下滑３﹒２％，新屋動工
料由由１３１﹒４萬增至１３４﹒３萬；月率料由３﹒８％下滑至２﹒２％。
１０：１５ｐｍ，美國公布１１月工業生產。月率料由下滑０﹒８％升上０﹒８％；產能利
用率料由７６﹒７％升上７７﹒４％。１１：００ｐｍ，美國公布１０月ＪＯＬＴＳ職位空缺，
料由７０２﹒４萬降至７００﹒９萬。
＊東方海外開股東特別大會 ＊
在本港，明日，東方海外國際（００３１６）和環亞國際實業（０１１４３）開股東特別大
會。（ｈｏ）