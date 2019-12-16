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即市新聞

16/12/2019 18:53

《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，美國公布新屋動工及工業生產

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日）澳洲央行公布貨幣政策會議記錄，美國公布
１１月新屋動工及工業生產。

＊澳洲央行公布貨幣政策會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，歐洲央行執委連恩（兼首席經濟學家
）主持歐洲央行主辦的宏觀審慎政策和研究會議政策小組會議。
９：００ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗出席美國外交關係協會Ｃ﹒Ｐｅｔｅｒ　
ＭｃＣｏｌｏｕｇｈ系列活動，參加問答環節。
　　明早８：３０ａｍ，澳洲央行將公布１２月貨幣政策會議記錄。

＊本港公布１１月失業率＊

　　在數據方面，明早５：００ａｍ，美國公布１０月整體資本流動和長期資本流動。
４：３０ｐｍ，香港１１月失業率（經季節調整）料由３﹒１％升上３﹒２％。５：３０ｐｍ，
英國公布１０月國際勞工組織失業率（過去三個月），料由３﹒８％升上３﹒９％。
６：００ｐｍ，歐元區公布貿易盈餘由１８３億歐元上升至２００億歐元。

＊美國公布１１月新屋動工及工業生產＊

　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布１１月建築許可，月率料由５％跌至下滑３﹒２％，新屋動工
料由由１３１﹒４萬增至１３４﹒３萬；月率料由３﹒８％下滑至２﹒２％。
　　１０：１５ｐｍ，美國公布１１月工業生產。月率料由下滑０﹒８％升上０﹒８％；產能利
用率料由７６﹒７％升上７７﹒４％。１１：００ｐｍ，美國公布１０月ＪＯＬＴＳ職位空缺，
料由７０２﹒４萬降至７００﹒９萬。　

＊東方海外開股東特別大會　＊

　　在本港，明日，東方海外國際（００３１６）和環亞國際實業（０１１４３）開股東特別大
會。（ｈｏ）

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