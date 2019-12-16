【本港樓市】港鐵（６６）日出康城第１２期明日起邀意向書

《經濟通通訊社１６日專訊》港鐵（０００６６）公布，將於明日（１７日）起就將軍澳日

出康城第１２期物業發展項目向發展商招收意向書，並於下周一（２３日）截收意向書。

「日出康城」位於將軍澳市地段第７０號餘段，為一個綜合發展項目並分期進行發展，處於

清水灣半島西面。

是次推出的第１２期坐落於未來「ＴＨＥＬＯＨＡＳ康城」商場之上蓋，為港鐵康城站的南

面，住宅樓面約８﹒９３萬方呎，提供不多於２０００個單位數目。（ｙｗ）

