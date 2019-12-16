【新股上市】台州市水務：對維持良好資產負債比率非常有信心

《經濟通通訊社１６日專訊》台州市水務（０１５４２）總會計師、董事會秘書及公司秘書

陳麗英表示，上市９成資金用於台州市第三期供水系統，而第四期供水系統資金主要來自銀行貸

款，期望上市後可以更低利率獲批更多貸款。

派息方面，她指出，集團承諾在上市後三個財政年度採納不低於可供分派純利３０％的派息

率，之後就需視乎集團自身的盈利能力分派股息。另外，她指出，集團沒有為自身的資產負債率

釐定一個標準，但對維持良好資產負債比率非常有信心。（ｃｗ）

