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16/12/2019 17:41

【新股上市】台州市水務：對維持良好資產負債比率非常有信心

　　《經濟通通訊社１６日專訊》台州市水務（０１５４２）總會計師、董事會秘書及公司秘書
陳麗英表示，上市９成資金用於台州市第三期供水系統，而第四期供水系統資金主要來自銀行貸
款，期望上市後可以更低利率獲批更多貸款。
　　派息方面，她指出，集團承諾在上市後三個財政年度採納不低於可供分派純利３０％的派息
率，之後就需視乎集團自身的盈利能力分派股息。另外，她指出，集團沒有為自身的資產負債率
釐定一個標準，但對維持良好資產負債比率非常有信心。（ｃｗ）

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