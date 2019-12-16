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16/12/2019 16:57

【本港樓市】中原：上月轉按登記減三成，中銀香港市佔率續居首　

　　《經濟通通訊社１６日專訊》根據中原研究部數據顯示，１１月份銀行轉按登記宗數共錄
２９８２宗，按月減少２８﹒９％。不過，因為一、二手交投受社會事件影響大減，轉按宗數保
持大幅多於一手及二手；轉按佔現樓按揭比例雖按月下跌１２個百分點至５２％，仍屬較高水平
。由於轉按尾班車提取貸款期限已近尾聲，料未來轉按登記量將進一步下跌。
　　中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年開始銀行接連數次調整按揭優惠，由於在調整潮期間
，銀行調整步伐及加幅並非一致，遂吸引不少客戶趕搭轉按優惠尾班車，當銀行逐步跟隨按揭調
整，轉按誘因亦逐步減弱，轉按登記量漸見回落。

＊中銀香港轉按巿佔率連續７個月居首＊

　　中銀香港（０２３８８）轉按巿佔率連續７個月位居榜首，以近３成（２９﹒７％）的轉按
巿佔率，大幅拋離其他銀行，反映調整轉按優惠步伐不一，客戶流向保留較多優惠的銀行。
　　數據顯示，１１月份中銀香港之轉按市佔率按月微增０﹒７個百分點至２９﹒７％，連續７
個月位居榜首；東亞銀行（０００２３）連升兩級進佔亞席，期內市佔率增加３﹒３個百分點至
１４﹒１％，工商銀行（亞洲）按月大躍進升四級至第三位，巿佔率按月增加７﹒３個百分點，
至佔１２﹒２％。
　　王美鳳指出，在調整潮期間，部分中小型銀行調整按息及削減優惠的步伐較慢，因此部分中
小型銀行在轉按尾班車期間出現較具競爭力的優勢，推使轉按巿佔率出現大踴進。（ｂｉ）

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