《經濟通通訊社１６日專訊》中信銀行（國際）表示，由１２月８日起，該行客戶可透過「
ｉｎＭｏｔｉｏｎ動感銀行」及「個人網上銀行」於全年３６５日、每日２４小時內任何時段敍
做港元定期存款。
星期一至五由原本是上午９時至下午８時，現新增服務時段下午８時至翌日上午９時；星期
六則由上午９時至下午４時，變為下午４時至翌日上午９時。星期日及公眾假期亦變為上午９時
至翌日上午９時。
另外，個人客戶以新資金敍做１萬港元或以上定期存款，年利率可高達２﹒７厘。（ｂｉ）
16/12/2019 18:15
【港元利率】信銀國際港元定存，全日可經網上銀行敍做
《經濟通通訊社１６日專訊》中信銀行（國際）表示，由１２月８日起，該行客戶可透過「
ｉｎＭｏｔｉｏｎ動感銀行」及「個人網上銀行」於全年３６５日、每日２４小時內任何時段敍
做港元定期存款。
星期一至五由原本是上午９時至下午８時，現新增服務時段下午８時至翌日上午９時；星期
六則由上午９時至下午４時，變為下午４時至翌日上午９時。星期日及公眾假期亦變為上午９時
至翌日上午９時。
另外，個人客戶以新資金敍做１萬港元或以上定期存款，年利率可高達２﹒７厘。（ｂｉ）
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