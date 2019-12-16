《小傳日記》首段貿談傾得成，魚缸升完要停停！

《小傳日記》神州同花旗國終於達成首階段貿易協議，計劃下個月喺華盛頓簽署，與此同時

，花旗國無再喺噚日（１５日）起加徵神州商品關稅，確實可喜可賀呀！不過，由於上個禮拜五

（１３日）大家都估到兩國會傾得成，搞到個「孖屐」升凸咗，今日（１６日）低開１５７點報

２７５３０點，一度低見２７４７３，大家收下火唞一唞氣都好正常。

之後神州統計局公布各種經濟數據符合或者超過「孖屐」預期，加上今個禮拜五（２０日）

馬交回歸２０周年，國家主席習大大（習近平）訪澳，濠賭佬繼續彈起，令到大隻佬指數曾經倒

升返２８點高見２７７１５點。不過，神州金融佬同埋香江磚頭佬唔生性，大隻佬指數最終都要

下跌收窄，全日報２７５０８點，跌１７９點，跌幅逾半巴仙，終止咗三連升，但好彩守住條「

牛熊線」（２７４７２點）。主板成交７９８﹒４億銀減少逾３８巴仙。國企指數報

１０７７８，跌５９點，跌幅逾半巴仙。

內地Ａ場就唔同講法啦！上證綜合指數報２９８４點，升１６點，升逾半個巴仙。深證成分

指數報１０１５８點，升１５３點，升１﹒５個巴仙。兩市總成交６２２６﹒０７億銀人仔。

大隻藍戰士走勢唔多好，ＱＱ（００７００）軟不足半個巴仙，報３５９﹒８銀；ＡＩＡ

（０１２９９）唔見２巴仙，報８１銀；大象（００００５）跣低逾半個巴仙，報６０銀；神州

移動（００９４１）彈起１亳子，報６１﹒７銀；生發發（００３８８）碌低逾１巴仙報

２５１﹒８銀。

另外，申洲（０２３１３）跪低逾２巴仙，報１０５﹒８銀，係表現最差嘅藍戰士，慘！



＊貿談首傾掂舜宇成焦點，保守黨完勝長建續上升＊



中美貿談終達成咗首階段協議，手機設備佬都跟住「孖屐」造好，特別係同貿易戰相關嘅舜

宇（０２３８２），今日收到好消息後跳高逾２巴仙，報１４６﹒１銀。瑞聲（０２０１８）亦

跟住彈起逾１巴仙，報６７﹒０５銀。小米（０１８１０）紅米系手機喺東南亞好受歡迎，全日

踼高逾１巴仙，報１０﹒５２銀。比亞迪電子（００２８５）起飛逾６巴仙，報１６﹒４６銀。

富智康（０２０３８）跳彈逾２巴仙，報１﹒４５銀。

米字國大選保守黨大勝，部分歐洲相關佬今日仲繼續發圍，長江基建（０１０３８）踢高

２﹒５巴仙，報５７﹒２５銀，係全日升幅最多嘅藍戰士，勁！長和（００００１）彈逾半個巴

仙，報７４﹒７５銀。電能（００００６）跳高近２巴仙，報５７﹒２銀。歐舒丹

（００９７３）小跳近１巴仙，報１８﹒７４銀。不過，創科（００６６９）就軟腳近１巴仙，

報６２﹒８５銀。渣打（０２８８８）唔見近２巴仙，報７３﹒６銀。



＊灣區股上來政策待出台，習大大訪澳賭股即造好＊



國家主席習大大（習近平）即將於本周三至五（１８至２０日）去馬交慶祝回歸２０周年，

「孖屐」憧憬期間會出台刺激大灣區發展嘅政策，令到今日相關股全部跳彈床！招商局港口

（００１４４）起飛近４巴仙，報１２﹒９８銀。深高速（００５４８）跳高近３巴仙，報

１１﹒５４銀。珠海控股（００９０８）踼高逾７巴仙，報１﹒３２銀。越秀地產

（００１２３）彈起近２巴仙，報１﹒７５銀。時代中國（０１２３３）攀升至近４巴仙，報

１５﹒４８銀。

另外，馬交有阿爺力撐，濠江佬仲唔全線彈起咩？銀娛（０００２７）獲瑞銀列為首選，予

以「買入」評級，目標價６２﹒３銀，全日跳起１巴仙，報５８﹒５５銀。信德集團

（００２４２）坐火箭起飛逾１０巴仙，報３﹒９４銀，連升三日。新濠國際（００２００）彈

起逾３巴仙，報２１銀。永利馬交（０１１２８）跳起近２巴仙，報１８﹒５４銀。金沙

（０１９２８）彈１亳子，報３９﹒７５銀。



＊中央續穩價豬肉佬怕怕，固定投資增水泥佬要跟＊



豬價飛天喺依個問題足足困擾國民差唔多一年，今日神州統計局就話，通過中央出台嘅穩定

豬價措施，上個月嘅豬價已經有明顯嘅下滑，相信豬價逐步企穩並回落係可以預期的。中央講得

咁信誓旦旦，豬肉佬就慘了。中糧肉食（０１６１０）趴低逾４巴仙，報２﹒２１銀；萬洲

（００２８８）挫近２巴仙報８銀；惠生（０１３４０）同雨潤食品（０１０６８）持平分別報

０﹒１２３銀及０﹒８２銀；普甜食品（０１６９９）叻仔升近２巴仙，報０﹒３１銀。

神州統計局公布，頭１１個月全國固定資產投資增５﹒２巴仙，內房佬積極投資，帶動埋一

班水泥佬都有錢賺。據內媒，今年水泥佬普遍已調咗２次價，漲幅達每噸６０銀人仔。亞洲水泥

（００７４３）漲５巴仙，報１１﹒２銀；山水水泥（００６９１）同潤泥（０１３１３）齊升

超過２巴仙，分別報２﹒６１銀及報９﹒７銀；中國建材（０３３２３）踢高近２巴仙，報

７﹒８銀；金隅（０２００９）揚不足半巴仙，報２﹒２７銀。請請！



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