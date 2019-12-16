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16/12/2019 11:41

【決勝唐寧街】天達料英鎊反彈幅度有限，英與歐盟貿易關係不明朗

　　《環富通基金頻道１６日專訊》天達多元資產入息主管Ｊｏｈｎ　Ｓｔｏｐｆｏｒｄ表示，
該行預期英鎊和英國股票將會復甦，因英國保守黨在國會選舉中勝出，可驅除了政治不明朗因素
，這個不明朗因素窒礙商業投資，繼而損害經濟增長，致令房屋市場呆滯和樓價下滑。
　　保守黨勝出後，英國最終會脫離歐元區，公營部門淨投資將會回升上歷史高水平。該行相信
，英國債息會上升，且英鎊會走強。但是反彈幅度將有限，因在脫歐之前，英國與歐盟之間的貿
易關係會進一步帶來不明朗。（ｈｏ）

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