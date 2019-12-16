  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/12/2019 15:25

《豐碩成果－盧穗欣》全球增長放緩，低息期料持續

　　《豐碩成果》最近，全球經濟出現回穩跡象。由於全球貿易疲弱和地緣政治的不確定性，該
行預計２０２０年全球經濟增長將放緩，但出現衰退的可能性很小。該行預期，中、美兩國樂於
暫停貿易戰，因為特朗普傾向於一個較為穩定的經濟環境，為明年競選連任鋪路，而習主席亦想
避免經濟衰退。
　　就美國而言，該行認為經濟增長將保持溫和。至於歐洲，該行預計由於金融刺激措施的效果
仍有待觀察，經濟復甦過程將是漸進式。該行對日本的經濟增長抱懷疑態度，並會密切留意１０
月份消費稅上調可能帶來的負面影響。而中國經濟增長將適度放緩至６％左右水平，實際取決於
中國人民銀行的行動。

＊工業板塊的最艱難時期已過＊

　　最新的採購經理指數（ＰＭＩ）顯示，疲弱的工業板塊已渡過最艱難時期。１１月，中國製
造業ＰＭＩ升至５０﹒２，代表指數正重新進入擴張區間，結束了連續６個月的收縮。而歐元區
的數字則反彈至近３個月的高位。該行對市場信心出現反彈並不感到意外，正如筆者在上一期文
章中提及，只要經濟硬數據繼續保持，ＰＭＩ就會反彈。
　　在２０１９年的貨幣政策方面，各國央行採取了較預期更為溫和的立場。全球央行作出自
２００８年金融危機以來最急劇的轉變，美國聯儲局經過３年加息周期後，在最近３次的聯邦公
開市場委員會上決定減息；中國在利率體系改革方面亦邁出了重要一步，在經濟放緩時降低借貸
成本；印尼央行在２０１８年的一連串加息之後，今年已減息４次。２０１９年還有更多央行也
做出了同樣的決策。

＊２０２０年貨幣政策料不變＊

　　鑒於通脹數據令人失望，該行預計大部分央行，尤其是成熟市場的央行，將在２０２０年維
持貨幣政策不變。原因是美國長期未能達至２％的通脹目標，而歐洲進一步放寬政策的空間有限
。該行認為，歐洲央行不會進一步減息，在２０２０年全年會維持量化寬鬆政策。
　　至於中國的通脹問題，由於豬肉價格飆升，１０月份中國ＣＰＩ同比上漲３﹒８％，高於９
月份的３％，是自２０１２年１月以來的最大漲幅。儘管整體數字不斷上升，但由於外部和國內
需求雙雙萎縮，非食品價格面臨的壓力正不斷加大。非食品消費者價格指數當月降至只有
０﹒９％，而生產者價格指數（ＰＰＩ）自３個月前進入負增長區間以來，１０月份的降幅已擴
大至－１﹒６％。該行認為這是需求減弱的結果。在該行看來，鑒於通脹率尚處於低位，中央政
府仍有放鬆的空間，但該行預計過程將是漸進的，因為去槓桿化仍會繼續。
《東亞聯豐投資董事總經理　盧穗欣》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS16/12/2019
【FOCUS】中美大刁難掩差異 北京贏時間侵侵失槓桿
生財有道16/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指年底前料試兩萬八
興證快訊16/12/2019
樓市前景
國際動態16/12/2019
彈劾特朗普 眾院或周三全院表決
生財有道13/12/2019
【嚟緊炒D乜】同程藝龍業務旺季盈利續看俏 短炒上望13.6元
生財有道13/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：續看好舜宇上望150元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金