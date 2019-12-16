港股收２７５０８跌１７９點終止三連升力守牛熊線，成交７９８億



《經濟通通訊社１６日專訊》中美首階段貿易協議達成，料於下月華盛頓簽署，美方同時暫

停於上日（１５日）起加徵中國關稅。惟消息利好已於上周五（１３日）反映，加上港股已連升

三日並累積１２５１點漲幅，故出現部分獲利盤，令港股稍微整固。港股今早低開１５７點報

２７５３０點，最低曾見２７４７３點。其後，國家統計局公布１１月規模以上工業值加值及

１１月零售銷售等數據均勝預期，刺激港股曾倒升２８點見２７７１５點。然而，重磅股騰訊（

００７００）、友邦（０１２９９）、中資金融股及本地地產股集體偏軟，港股最終倒跌，但力

守牛熊線（約２７４７２點）。最終恆指終止三連升，收報２７５０８點，跌１７９點或跌

０﹒６５％，主板成交７９８﹒４０億元減３１﹒８％。國企指數報１０７７８，跌５９點或跌

０﹒５５％。

Ａ股受惠內地經濟勝預期走高，上證綜合指數收２９８４點，升１６點或升０﹒５６％。深

證成分指數報１０１５８點，升１５３點或升１﹒５４％。兩市總成交６２２６﹒０７億元人民

幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌０﹒３３％，報３５９﹒８元；友邦（０１２９９）跌

２％，報８１元；匯控（００００５）跌０﹒５８％，報６０元；中移動（００９４１）升

０﹒１６％，報６１﹒７元；港交所（００３８８）跌１﹒４１％，報２５１﹒８元。



＊習近平本周訪澳門，大灣區概念及濠賭股急彈＊



國家主席習近平即將於本周三（１８日）至本周五（２０日）訪門澳門，市場憧憬出台刺激

大灣區發展政策，推動相關概念股造好。珠海控股投資（００９０８）飆７﹒３２％，報

１﹒３２元；招商局港口（００１４４）走高３﹒６７％，報１２﹒９８元；時代中國

（０１２３３）升３﹒８９％，報１５﹒４８元；深高速（００５４８）升２﹒６７％，報

１１﹒５４元；越秀地產（００１２３）升１﹒７４％，報１﹒７５元。

澳門受惠憧憬大灣區發展，以及設立以人民幣計價的證券交易所及加快建設人民幣結算中心

金融政策，濠賭股繼續上揚。銀娛（０００２７）升１﹒０４％，報５８﹒５５元；金沙

（０１９２８）升０﹒２５％，報３９﹒７５元；永利澳門（０１１２８）升１﹒５３％，報

１８﹒５４元；新濠國際（００２００）彈３﹒４５％，報２１元；澳博（００８８０）升

１﹒０２％，報８﹒９１元。

另外，受上述消息影響，信德集團（００２４２）升１０﹒０６％，報３﹒９４元。



＊華南水泥漲價水泥股見升，肉價企穩豬股回軟＊



內地傳媒報道指，今年華南水泥沙石均已漲價不少，水泥企業普遍已進行２次調價，漲價幅

度達每噸６０元人幣。潤泥（０１３１３）升２﹒１１％，報９﹒７元，盤中見９﹒８６元上市

新高。亞洲水泥（００７４３）揚５﹒０７％，報１１﹒２元。山水水泥（００６９１）走高

２﹒３５％，報２﹒６１元；中國建材（０３３２３）升１﹒９６％，報７﹒８元。惟海螺水泥

（００９１４）軟０﹒２８％，報５３﹒１５元。

國家統計局表示，國務院已出台一系列舉措增加生豬生產，預期豬價逐步企穩回落，豬肉股

回吐。萬洲（００２８８）走低１﹒８４％，報８元；中糧肉食（０１６１０）挫４﹒３３％，

報２﹒２１元；雨潤食品（０１０６８）無升跌，報０﹒８２元；惟普甜食品（０１６９９）逆



＊英國大選後歐洲相關股續彈，手機設備股受捧＊



英國大選保守黨取得大勝，歐洲相關股繼續反彈。長和（００００１）升０﹒６７％，報

７４﹒７５元；長建（０１０３８）升２﹒５１％，報５７﹒２５元，為表現最佳藍籌；電能

（００００６）升１﹒８７％，報５７﹒２元。

手機設備股逆市見追捧。舜宇光學（０２３８２）升２﹒３８％，報１４６﹒１元，創逾

１６個月新高；比亞迪電子（００２８５）飆６﹒３３％，報１６﹒４６元創逾一年半高位；瑞

聲（０２０１８）漲１﹒３６％，報６７﹒０５元；丘鈦（０１４７８）升２﹒０１％，報

１４﹒２２元；富智康（０２０３８）升２﹒１１％，報１﹒４５元。（ｋｓ）

