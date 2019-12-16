《每周華語－黃溢華》快到聖誕、又到年結、前景未清、自求多福

《每周華語》上周見中美雙方傳來好消息，２０２０年１月初有很大機會簽署第一階段經貿

協議。股市上升，年結有望在更高的水平。當然，中美面對更大的談判考驗，今年５月，亦表明

６月底可落實簽協議，但最終落空。因而在「世事難料」之下，我們有必要小心為要，「見步行

步」更為可取。



上周美國聯邦儲備局維持息率不變，對美國經濟前景仍見有正面論調。美股在歷史高位徘徊

。一年前美道指在二萬一千點徘徊，低位見支持，特朗普認為美股估值低，公開叫投資者入市買

美股，道指近周升見二萬八千水平，跟特朗普入市，有錢賺；而美十年債價亦上升，自十年債息

（Ｙｉｅｌｄ）反彈高位三厘水平回落至一厘四╱一厘五水平。美股債價基本上同步上升，買美

元資產，２０１８╱２０１９年乃贏家，自２００８年至２０１９年的十年多，全球通脹在

「ＱＥ」狂印貨幣之下，通服似有若無。而內地今年因為豬肉格價急升，才見消費通脹上升，不

計豬肉價格狂升一倍，內地通脹仍見相對溫和。



筆者偶見一郵咭，於１９０５年１２月１２日自美國寄往瑞典。聖誕郵咭，由花貓的夢境組

成，十分之有趣：貓有九命？或許是真事。郵咭上的九個「夢境」，有九隻貓兒，有準備慶祝聖

誕，也有貓兒「生病」及其他兩隻白貓，只有七隻是於夢境出現是花貓自己。有開心的夢境也有

不開心的夢境內容。夢境中，花貓有甜，有苦的遭遇，又見合符現實。所有事情不可能一面倒向

好，也不可能一面倒向差。中美２０２０年甚而未來幾年，仍見有更多的摩擦，地緣關係仍見緊

張。２００８年的聖誕，歐美差點兒引爆了超級金融炸彈。幸好伯南克「ＱＥ」全力谷起美市場

，而當年急急成立的Ｇ２０在中國全力「印鈔」之下，使股債市場一步一步回穩。歐元幸未解體

，而美國房產市，銀行業穩定下來。但近十年的每一個聖誕，細心分析，全球經濟仍見虛弱，其

中息率見「負息」，而全球不少債券組合已落入了「負息」水平，使未來資本市場存在很大的暗

湧。美國走「自救」之路，其中包括打其他國家主意，爭取更大的優勢，均使全球多了更大的政

經不肯定性。中美兩大國各自在相反的經濟周期，剛好「相反」周期需要之中運行，使全球經濟

因為中美兩國不易「融合」發展，相信不穩定期早已左右很多地區的政經去向。香港不幸在中美

之間的「歷史長波」之中生存找出路，面對的問題比想像的大，且香港可主動去解決的能力也十

分之有限。香港步入了前景不清晰的發展，我們只好自求多福。作為對外的經濟體，香港也必須

堅持對外發展，對內也要與內地維持更多的生意對接，才可以穩定香港的前景。



Ｂｉｎｇ Ｃｒｏｓｂｙ（１９０３－１９７７）的名曲「白色聖誕」（Ｗｈｉｔｅ

Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ）於１９４２年灌錄，Ｉｒｖｉｎｇ Ｂｅｒｌｉｎ作曲作詞，至今仍被視

為行銷「第一」：「單曲」賣出５０００萬，而網絡上有１８億次收聽的紀錄。灌錄至今７７年

，唱片公司Ｄｅｃｃａ甚而再發行「白色聖誕」一曲。美國１９４２╱１９４５年於太平洋與日

本決戰，美國於太平洋大勝；歐洲戰線也是盟軍的「一哥」，今天的北約，美國仍主導歐洲各國

的軍事組織。Ｂｉｎｇ Ｃｒｏｓｂｙ也以「白色聖誕」一曲於歐洲戰線勞軍。美國１９４２╱

１９４５年的三個「白色聖誕」有很大的付出，但１９４２年至今天的２０１９年，７７年之久

，美國財赤成為地球村的惡夢，而不單美國，中日╱歐洲等都有巨大的財赤。美元政府債項，美

政府如何化解與及時平衡極為重要。「ＱＥ」之後，美國財困更深，因而未來五年、十年，再有

新的衝擊，美元地位有可能不保，而全球將面對更大前所未見的金融災難亦不足為奇。



今日貝多芬生日，１９４２年４月希特拉生日，柏林交響樂團為他以貝多芬作品祝壽；而剛

巧１９４２年Ｂｉｎｇ Ｃｒｏｓｂｙ灌錄了全球大賣７７年的「白色聖誕」一曲。貝多芬作品

乃永恆之作，而今天的德國（及日本）仍是戰敗國，歐盟及歐元仍有解體的可能，使未來數年市

場多了更大的不肯定性。



中美「合」乃好事，但「合」卻又非一件可長久維持的事情。中美已各自在「相反」的發展

軌跡之中：「合」也許不易持久了！不是筆者悲觀，即使２０２０年１２月特朗普已不能連任下

台，新的總統也不一定與中國「合」而長久，中美兩國自身的結構困難太巨大了。



「花貓」真的有「九命」乎？不知道。香港乃福地，但亦有其「極限」。下周又迎來了

「２０１９」年的「白色聖誕」，今年的聖誕，對香港人有重大的意義：大家都必須再三反省，

如何把香港推回發展正軌，事情不必有「對與錯」，「黑與白」；更重要的是所有持份者要找到

大和解和未來政經政策如何發展！香港的利益比我們想像╱知道的大很多很多，因而各方爭持不

下；只有一個獨一無二的香港，不必與其他的地區比較：重要的是大家有「心」為香港未來出多

一分力。



《資深市場人士 黃溢華》

