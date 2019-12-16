《神州經脈》內地數據普遍勝於預期，中美貿易休戰，滬指逼近三千

《神州經脈》國家統計局公布的最新數據普遍勝於預期，或反映中國經濟備受貿易戰影響後

初顯回暖，加上中美第一階段經貿協議快將落地，部分板塊午後愈升愈急，抵銷美國對華關稅降

幅遜預期的負面影響，滬綜指全日升０﹒５６％，報２９８４﹒３９點，不但逼近三千關口，更

續創１１月９日以來最高位。科技股獲資金湧入猛炒，帶動深成指飆１﹒５４％。

股市興奮交投上升，兩市全日成交量為６２２７億元（人民幣．下同），較上周五（１３

日）再大增１０％，為９月１１日以來的逾三個月成交新高，不過外資通過陸股通淨流入僅７億

元，投資者須留意。



＊今日新聞精選＊



１﹒國家統計局公布，１１月份規模以上工業增加值同比實際增長６﹒２％，比１０月份加快

１﹒５個百分點。從環比看，１１月份，規模以上工業增加值比上月增長０﹒７８％。首十一月

，規模以上工業增加值同比增長５﹒６％。１１月社會消費品零售總額增８％，高於市場預期

７﹒６％，扣除汽車以外，社會消費品零售總額增９﹒１％。首１１月社會消費品零售總額增

８％。



２﹒國家統計局公布，１－１１月份，全國固定資產投資（不含農戶）５３３７１８億元，同比

增長５﹒２％，增速與１－１０月份持平。從環比速度看，１０月份固定資產投資（不含農戶）

增長０﹒４２％。



３﹒今年１－１１月房地產開發投資１２﹒１２萬億元，同比增長１０﹒２％，增速比１－１０

月份回落０﹒１個百分點。商品房銷售額 同比增長７﹒３％，增速持平。首１１月，房地產開

發企業房屋施工面積８７４８１４萬平方米，同比增長８﹒７％，增速比首１０月份回落０﹒３

個百分點。



４﹒財政部副部長廖岷表示，隨著雙方達成第一階段協議，美方已經承諾將取消部分對華擬加徵

和已加徵的關稅，並且會加大對中國輸美產品關稅豁免的力度。國務院關稅稅則委員會公告，對

原計劃於１２月１５日１２時０１分起加徵關稅的原產於美國的部分進口商品，暫不徵收１０％

、５％關稅，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。



５﹒美國貿易代表萊特希澤在接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時表示，首階段貿易協議將令美國

出口至中國的貨品數量將增加接近一倍，而中國每年向美國採購的農產品金額將增加到４００億

至５００億美元。萊特希澤指，美中達成的首階段貿易協議已經「完全完成」，現在只餘翻譯和

文本一些修訂。



６﹒據報美國政府今年９月秘密驅逐了兩名中國駐美大使館官員，理由是他們駕車進入美國弗吉

尼亞州一軍事基地。中國外交部發言人耿爽回應道，美方對中方人員的指責嚴重違背事實，中方

已經就此向美方提出了嚴正的交涉和抗議。中方強烈敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，保護中

方外交人員依據維也納外交關係公約所享有的正當權益。



７﹒人民銀行公布，今日增量續做中期借貸便利（ＭＬＦ）操作３０００億元，中標利率持平為

３﹒２５％。公開市場今日有２８６０億元ＭＬＦ到期，全口徑計，即今日淨投放１４０億元。



８﹒中國駐德國大使吳懇上周六（１４日）在德國《商報》活動上表示，如果德國作出導致華為

被排除在當地市場之外的決定，中國政府將不會袖手旁觀，並帶來一定後果，又指華為沒有向中

國政府提供數據的法律義務。（ｃａ）

