《鍾之日記》休戰落地，香江止升

《鍾之日記》１２月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美第一階段經貿協議達成，根據美方發表的聲明，將無限期暫停原定周日（１５日）向

１５６０億美元中國貨加徵１５％關稅的措施，惟美國總統特朗普保留２５００億美元中國進口

貨２５％的關稅，其餘約１２００億美元貨物將會減至７﹒５％稅率，以用於立即展開的第二階

段協議談判。中方就協議的表述就較含糊，沒有明確提及美方的減稅安排，也沒有提及美方列出

的多點要求。

美方除了列出減稅措施，更強調協議設立了一個有力的「爭端解決機制」，確保快速和有效

執行協議，因此美方同意在關稅措施作改動，相比起中方採購農產品，這個爭端解決機制更為關

鍵，也將是能否達成第二階段經貿協議的重點。

中美首階段貿易協議達成的利好於上周五（１３日）反映，加上港股已三連升，故今日出現

部分獲利盤，令港股稍微整固。港股今早低開１５７點報２７５３０點，最低曾見２７４７３點

。內地數據佳，一度刺激港股倒升，然而重磅股騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）、中

資金融股及本地地產股集體偏軟，港股最終倒跌，但力守牛熊線（約２７４７２點）。恆指終止

三連升，收報２７５０８點，跌１７９點或跌０﹒６５％，主板成交７９８﹒４０億元減

３１﹒８％。



＊Ａ場回勇，數據顯示經濟初顯回暖＊



內地上月規模以上工業增加值同比增長６﹒２％，比１０月加快１﹒５個百分點，表現勝預

期；社會消費品零售總額同比增８％，兩項數據均好於預期，並為今年６月以來的近５個月高。

此外，首１１月固定資產投資增長５﹒２％，首１１月房地產開發投資增１０﹒２％，增速比１

至１０月回落０﹒１個百分點；１１月末全國城鎮調查失業率為５﹒１％。

數據普遍勝於預期，或反映中國經濟備受貿易戰影響後初顯回暖，加上中美第一階段經貿協

議快將落地，部分板塊午後愈升愈急，抵銷美國對華關稅降幅遜預期的負面影響，滬綜指全日升

０﹒５６％，報２９８４﹒３９點，不但逼近三千關口，更續創１１月９日以來最高位。科技股

獲資金湧入猛炒，帶動深成指飆１﹒５４％。

兩市全日成交量為６２２７億元人民幣，較上周五再大增１０％，為９月１１日以來的逾三

個月成交新高，不過外資通過陸股通淨流入僅７億元，投資者須留意。



＊啟ＴＶＢ至暗時代，陳國強萌生去意＊



有本港傳媒傳出，ＴＶＢ（００５１１）主席陳國強將會辭去職務，並悉售手持ＴＶＢ持股

，最快明年起正式生效。消息指陳國強辭職是為ＴＶＢ近年連番虧損負責，但亦有消息指是陳國

強對ＴＶＢ業務意興闌珊，加上兩年前挪威遇空難奇跡脫險，令他開始籌備退休大計。另外，獲

陳國強引資進駐的台灣女富商王雪紅也會退出經營。

２０１１年１月，以陳國強為首的財團透過Ｙｏｕｎｇ Ｌｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，收

購ＴＶＢ約２６％，每股作價５５元，總金額達６２﹒６５億元。而以現價計算，該批股份現時

市值僅剩下１３﹒５５億元，大幅縮水達七成八。

在陳國強和大股東黎瑞剛執管ＴＶＢ的時代，儘管徹底打敗了宿敵亞視，但自己卻也走上了

亞視的路，收視率及收益一路萎縮，這主要是有外因內因兩大因素：外在環境方面，隨著全球化

的逐步深化，內地、台灣、日韓以至於全球各地的電視節目均對ＴＶＢ構成競爭，而且隨著

Ｙｏｕｔｕｂｅ及Ｎｅｔｆｌｉｘ徹底改變了電視生態，ＴＶＢ後知後覺推出的ＯＴＴ服務顯得

有些過時；內在環境方面，ＴＶＢ奉行老人政治，經營及創作因循守舊，更無孵化出任何ＩＰ，

難以再取得時下年輕人的歡心，如今民間更出現了要求廣告商抵制ＴＶＢ的活動；反觀對家

Ｖｉｕ ＴＶ，盡管收視差，但亦出品了多個現象級綜藝節目，培養出年輕人喜愛的明星組合。

不過陳國強急急腳走人，外界推測主因是和公司８億元投資星美（００１９８）債券觸礁有

關，當是主席陳國強建議買入該批債券，但由於星美財困導致可能無力兌付該批債券，導致

ＴＶＢ去年業績錄得上市以來首度見紅。

另外，ＴＶＢ行政總裁李寶安向員工發內部通告指，由於需要重組部分業務流程，公司將裁

減約３５０名員工，以增加成本效益，受影響的員工佔整體員工一成，主要集中在美術部、幕後

及維修等部門。

ＴＶＢ股價全日跌１％，報１１﹒８８元。



＊習近平訪澳在即，灣區概念表現興奮＊



國家主席習近平本周三（１８日）至周五（２０日）赴澳門，出席慶祝澳門回歸祖國２０周

年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。

發改委負責人接受新華社記者專訪時表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確澳門作為大

灣區四大中心城市之一和區域發展核心引擎，充分體現國家對澳門的高度信任和殷切期盼。

中泰國際表示，市場憧憬中央政府可能推出更多政策支持澳門經濟發展，其中包括支持橫琴

與澳門之間的聯繫，政策能增加赴澳門的遊客數量。而中美貿易戰開始緩和，關稅縮減有機會推

遲，有利於中國經濟企穩和企業經營改善，利好博彩貴賓業務回升。

中泰國際提到，博彩籌碼以港元或美元計價，人民幣轉強使博彩成本降低，對博彩股有正面

影響，故看好博彩板塊明年的表現，但長期仍看遊客增長、以及酒店供應的承接。

博彩股今日續見造捧，新濠國際（００２００）漲３﹒５％，永利澳門（０１１２８）升

１﹒５％，銀河娛樂（０００２７）亦升１％。而澳門餐飲股佳景集團（００７０３）更炒高收

漲２５﹒４％。

市場同時憧憬有刺激大灣區發展的政策出台，推動相關概念股造好，珠海控股

（００９０８）飆７﹒３％，招商局港口（００１４４）漲３﹒７％，深高速（００５４８）升

２﹒７％，越秀地產（００１２３）亦升１﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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