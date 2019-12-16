【貿易休戰】中美首階段經貿協議文本達成一致，加徵關稅由升到降

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中美經過一年多的漫長談判後，終於傳出

首階段貿易協議敲定的喜訊。在１３日深夜的國新辦臨時舉辦發布會上，五部門聯合介紹中美經

貿磋商最新情況，商務部副部長王受文率先宣讀中方關於中美第一階段經貿協議的聲明稱，雙方

在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。

協議文本九個章節，包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透

明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取

消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。

此次發布會原定於１０：３０開始，是國新辦數年來首次深夜舉行發布會，並臨時通知媒體

參加，其後發布會推遲至１１點。中美雙方約定，下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校

對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。

協議簽署後，希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好第一階段協議相關內容，多做有利於

雙邊經貿關係發展和全球經濟金融穩定的事情，維護世界和平與繁榮。



＊美方：協議或在下月第一個星期於華盛頓簽署＊



美國貿易代表辦公室則在同一天召開發布會宣佈，無限期暫停原定下周日（１５日）向

１５６０億美元中國貨加徵１５％關稅的措施；惟美國總統特朗普保留２５００億美元中國進口

貨２５％的關稅，其餘約１２００億美元貨物將會減至７﹒５％稅率，以用於立即展開的第二階

段協議談判。協議可能在下月第一個星期於華盛頓簽署，預料不會是元首級的簽署；又指調低關

稅的措施，將在協議簽署３０日後生效，並預期在首階段協議執行過程以外，美國不會提高對中

國的關稅。

特朗普周五在白宮表示，這是非常巨大的貿易協議，涉及很多生產業及農業，亦附有很多規

則：「它是首階段協議，但已經處理很多大事。美國農民將要買更大的拖拉機，因為協議帶來很

多生意。」

辦公室指，中方同意在２０１７年貿易戰未爆發時的２４０億美元基準規模上，未來兩年內

再採購３２０億美元美國農產品，中方亦同意盡最大努力，將相關採購規模增加至５００億美元

。

辦公室指，協議將令美國對華貿易在兩年內增加２０００億美元，使美國對中國的貿易逆差

降低；又指要求中國在知識產權、技術轉移、農業、金融服務、貨幣及匯率等經貿領域，作出結

構性改革或其他改變；中方亦承諾未來數年對美國產品及服務作出額外及可觀的採購，而更重要

是協議設立一個有力的爭端解決機制，確保快速和有效執行協議，因此美方同意在關稅措施作改

動。

