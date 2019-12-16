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16/12/2019 08:49

【駐京專電】發改委提出明年八大任務：穩字當頭，提高對外開放

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》發改委１３－１４日在北京召開全國發展
和改革工作會議。會議指出，一是堅持穩字當頭，促進經濟平穩運行，創新和完善宏觀調控，強
化政策協同協調，切實穩定市場預期。
　　二是大力促進形成強大國內市場，加強關鍵核心技術攻關，加快傳統產業改造提升，著力培
育壯大新動能，找准供給側與需求側之間的最佳結合部和關鍵點，搞好重大項目儲備實施，努力
擴大有效投資，積極培育、拓展消費新增長點。
　　三是強化改革創新，進一步提高發展質量和效益，落實供給側結構性改革重點任務，打造市
場化法治化國際化營商環境，推進重大基礎性關鍵性改革，深入推進投融資和價格體制改革。
　
＊高質量共建「一帶一路」，進一步擴大利用外資＊
　
　　四是統籌推進城鄉區域協調發展，培育壯大發展動力源，扎實推進鄉村振興，促進區域經濟
協調協同發展，積極推進新型城鎮化建設。
　　五是進一步提高對外開放水平，加快培育國際合作和競爭新優勢，高質量共建「一帶一路」
，進一步擴大利用外資，引導境外投資健康有序發展，推動外貿提質促穩。
　　六是注重補短板強弱項提質量，切實辦好民生實事，千方百計穩定就業，全面打贏脫貧攻堅
戰，造好重點農產品保供穩價，切實有效推進污染防治，持續提高公共服務水平。
　　七是貫徹總體國家安全觀，毫不鬆懈防範化解重點領域風險。
　　八是科學編制「十四五」規劃，高質量研究起草「十四五」規劃《綱要草案》，扎實造好「
十三五」規劃實施的總結評估。

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