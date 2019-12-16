【數據解讀】交行金研：上月工業生產明顯回升，第四季下行壓力減

《經濟通通訊社１６日專訊》內地１１月規模以上工業增加值同比增長６﹒２％，１１月社

會消費品零售總額同比增８％，兩項數據均好於預期，並為今年６月以來的最高。

交通銀行金融研究中心發表報告認為，１１月數據最主要亮點還是工業生產明顯回升，表明

當前生產加快，增長動能得到恢復。工業生產表現與發電耗煤、鋼鐵水泥價格等高頻數據、超預

期的ＰＭＩ回升相匹配，預計經濟增速下行態勢在四季度能得到緩解。

１１月消費增長有所回升，影響消費增長主要還是汽車，１１月的汽車消費降幅有所收窄，

且汽車工業增加值增速回升，未來將推動消費改善。

投資保持平穩，變化不大，其中房地產略有放緩，基建增長緩慢，整體處於較低水平。未來

看，穩投資主要需要拉動基建，明年適度加快，專項債新增額度預計１月會下達，對基建能起到

促進作用。制造業投資明年有望略微回升。

報告指，數據顯示經濟四季度下行壓力有所減弱，全年增速６﹒１％左右，６－６﹒５％的

目標能完成，明年經濟下行幅度會趨緩一點，約在６％的水平，經濟增長下行逐漸放緩。

此外，房地產投資預計明年還會有下降的可能性，重點要穩製造業的投資，著力點在基建，

通過基建擴大需求，具體看，財政要釋放更大效力，但這不意味著大幅放水，還是提質增效，側

重結構性改善。（ｃｔ）

