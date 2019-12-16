【數據解讀】海通證券：明年經濟增長有望穩在６％以上

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局周一公布，１１月工業和消費增速均創五個月新高

，海通證券認為，１１月工業生產有所改善。從中觀看，各主要行業增加值增速普遍回升，其中

原材料類的化工、建材、鋼鐵增速顯著上升，汽車增速創下年內新高；從微觀看，各主要工業品

產量增速漲多跌少，其中鋼鐵、水泥、化工、煤炭、汽車均回升，發電量持平，有色微降。

基建托底投資趨穩，受前期盈利低迷拖累，當前製造業投資仍在築底；受財政收支矛盾凸顯

以及融資受限影響，基建穩增長仍是只托不舉；房企到位資金增速保持穩定。１１月土地購置面

積、新開工面積增速雙雙回落，主要是受地產銷售穩中略降、房企融資仍受約束影響。未來房地

產投資仍面臨下行壓力。

從１２月以來的中觀高頻數據看，地產、汽車銷售增速一升一降，發電耗煤、粗鋼產量增速

雙雙回升，指向終端需求緩中趨穩、工業生產繼續改善。而中美第一階段貿易協議的達成，也意

味著中美貿易從摩擦走向緩和，中美經濟從脫鈎回到融合。中央經濟工作會議定調明年是小康社

會和「十三五」規劃收官之年，要保持經濟運行在合理區間。分析預計，在內外環境改善的背景

下，明年的經濟增長有望穩定在６％以上區間。（ｃａ）

