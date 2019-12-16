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即市新聞

16/12/2019 14:34

【數據解讀】海通證券：明年經濟增長有望穩在６％以上

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局周一公布，１１月工業和消費增速均創五個月新高
，海通證券認為，１１月工業生產有所改善。從中觀看，各主要行業增加值增速普遍回升，其中
原材料類的化工、建材、鋼鐵增速顯著上升，汽車增速創下年內新高；從微觀看，各主要工業品
產量增速漲多跌少，其中鋼鐵、水泥、化工、煤炭、汽車均回升，發電量持平，有色微降。
　　基建托底投資趨穩，受前期盈利低迷拖累，當前製造業投資仍在築底；受財政收支矛盾凸顯
以及融資受限影響，基建穩增長仍是只托不舉；房企到位資金增速保持穩定。１１月土地購置面
積、新開工面積增速雙雙回落，主要是受地產銷售穩中略降、房企融資仍受約束影響。未來房地
產投資仍面臨下行壓力。
　　從１２月以來的中觀高頻數據看，地產、汽車銷售增速一升一降，發電耗煤、粗鋼產量增速
雙雙回升，指向終端需求緩中趨穩、工業生產繼續改善。而中美第一階段貿易協議的達成，也意
味著中美貿易從摩擦走向緩和，中美經濟從脫鈎回到融合。中央經濟工作會議定調明年是小康社
會和「十三五」規劃收官之年，要保持經濟運行在合理區間。分析預計，在內外環境改善的背景
下，明年的經濟增長有望穩定在６％以上區間。（ｃａ）

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