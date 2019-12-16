《中國要聞》習近平周三起赴澳門視察，出席慶祝回歸２０周年大會

《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平將於本周三（１８日）至周五（２０日）赴澳

門，出席慶祝澳門回歸祖國２０周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察澳門特

別行政區。

澳門回歸２０周年前夕，國家發展改革委有關負責人接受新華社記者專訪時表示，《粵港澳

大灣區發展規劃綱要》明確澳門作為大灣區四大中心城市之一和區域發展核心引擎，充分體現國

家對澳門的高度信任和殷切期盼。我們將繼續支持澳門發揮好這一核心引擎作用，在強化澳門特

色優勢產業的同時推進經濟適度多元發展，建設好「一中心、一平台、一基地」。



＊開拓葡語國家和其他地區市場，助力澳企發展＊



在建設世界旅遊休閒中心方面，這位負責人表示，各有關方面大力支持配合澳門特別行政區

政府，在完善政策體系、深化區域合作、拓展旅遊市場、促進產業協同發展等方面取得一定成績

，有效推動澳門世界旅遊休閒中心建設。在建設中國與葡語國家商貿合作服務平台方面，積極支

持澳門發揮與葡語國家的聯繫優勢，依託中國與葡語國家商貿合作服務平台，為內地和香港企業

同葡語國家間貿易投資、產業合作、人文及科技交流等活動提供金融、法律、信息等專業服務，

聯手開拓葡語國家和其他地區市場，助力澳門企業加快發展。

在推進城際交通聯通方面，發改委會同有關部門統籌考慮珠三角地區城際軌道交通與澳門鐵

路等軌道交通基礎設施銜接，積極推進澳門與內地互聯互通。在未來粵港澳大灣區軌道交通相關

規劃建設中，將進一步加強與澳門統籌協調，積極溝通協作，為內地與澳門軌道交通便捷聯通創

造積極條件。（ｗｌ）

