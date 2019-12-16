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即市新聞

16/12/2019 11:02

【貿易休戰】銀證：明年外貿形勢或略好於今年，助力中國經濟企穩

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美雙方對外宣布達成第一階段協議，銀河證券發表最新報告
認為，２０２０年受到中美貿易休兵，以及世界經濟可能實現弱企穩的助力，中國外貿形勢方面
可能略好於今年形勢，助力中國經濟實現企穩。加之中央經濟工作會議所確定的經濟工作管理思
路，穩字當頭確保十三五順利收官基本無疑。
　　內外形勢變化和政策條件均指向經濟與市場環境的逐步修復。權益市場因此將得到較好的宏
觀環境，而利率方面由於經濟企穩尚需時日，而流動性條件相對將較為寬鬆，政府為實現「六穩
」目標相應也有引導實際利率下行的政策動機，因此債券市場應也無需過度悲觀。宏觀貨幣金融
條件的總體改善，還會為信用風險環境的整體改善奠定較好的基礎。
　　報告指出，除了增加對美國產品的採購，知識產權、技術轉讓、金融服務、貨幣和匯率管理
等幾大領域的改革在協議簽署之後必然會加速推進。從知識產權和技術轉讓角度，依據協議所改
革形成的更高標準的制度體系，將有助於進一步優化中國市場的運營商環境，對真正的技術創新
形成正向保護和激勵；開放透明、更加法制化的金融市場和貨幣與匯率管理，將有助於金融市場
高效運行以支持實體經濟，也有助於貨幣政策和匯率管理更加體現規則之下的可預測性，總體有
利於宏觀經濟的內在穩定。（ｗｌ）

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