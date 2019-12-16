《洞析樓市－魏東》北京寫字樓下行壓力加大，零售繼續表現穩健

《洞析樓市》２０１９年四季度，位於中央商務區的中信大廈和正大中心、亞奧的亞洲金融

大廈以及麗澤金融商務區的麗澤ＳＯＨＯ等項目相繼入市，為市場帶來約５８﹒８萬平方米的新

增供應。至此，２０１９年北京全市甲級寫字樓年度供應量繼２００７年和２０１６年之後又一

次超百萬，達１０１﹒８萬平方米，全市甲級寫字樓總存量攀升至１，１１４萬平方米。大量的

新增供應拉動本季度北京全市和五大核心商圈寫字樓空置率分別同比上升５﹒１和３﹒８個百分

點，達１３﹒５％和７﹒６％。



＊四季度北京寫字樓市場租金繼續下調＊



受新入市項目提前預租的影響，四季度北京寫字樓租賃市場較前三個季度略有回暖，全市和

五大核心商圈寫字樓市場季度淨吸納量分別為１５﹒９萬和８﹒６萬平方米，分別為前三個季度

平均值的２﹒０倍和６﹒３倍。但縱觀２０１９年全年，北京寫字樓租賃市場則表現平平，全市

和五大核心商圈寫字樓市場年度淨吸納量分別為３９﹒９萬和１２﹒７萬平方米，分別為近十年

來年度平均淨吸納量的７３﹒１％和３８﹒０％。同時，當前經濟的不確定性致使北京寫字樓市

場租金繼續下調，四季度北京全市和五大核心商圈寫字樓有效淨租金按建築面積計算達每月每平

方米人民幣３８２﹒４元和４２７﹒９元，分別環比下降１﹒５％和１﹒３％，同比下降

４﹒４％和２﹒７％。



＊服務業擴大開放或將進一步促進寫字樓市場租賃需求＊



未來三年，北京寫字樓市場新增供應量約達３０４﹒１萬平方米且６７﹒７％將分布於非核

心區域。在經濟形勢不明朗和非核心區大量新增供應的雙重背景下，短期來看，預計未來一年北

京寫字樓市場空置率將持續上揚且租金水平也將繼續面臨下行壓力。但長期來看，在未來的３－

５年，隨著北京服務業擴大開放試點工作的持續推進，相關領域如金融科技、工業互聯網、

５Ｇ、人工智能、文旅、高端服務業等行業的快速發展將進一步刺激北京寫字樓市場活躍度，屆

時租賃需求的上漲或將為北京寫字樓市場帶來租金和出租率的雙提升。



＊末季三零售商場開幕，「夜經濟」也持續加碼＊



２０１９年四季度，位於中央商務區的ＳＫＰ南館、門頭溝的龍湖長安天街以及昌平區的路

勁世界廣場如期開業，三個項目共為市場帶來約１５萬平方米的優質零售空間，至此，全市購物

中心總存量上升至１２０９萬平方米。

值得一提的是，ＳＫＰ此次擴建的南館位於與之一街之隔的佳兆業大廈，與北館相比，南館

體驗感更強，並且品牌定位更高端，將奢侈品產品線劃分的更為細致，並且融入了更多科技與藝

術的元素。比如高仿真的「未來農場」、「數字－模擬未來」、「時空隧道」等主題場景，

ＬＯＵＩＳ ＶＵＩＴＴＯＮ店內模特都是通過３Ｄ打印而成的，這都刷新了人們對傳統百貨及

體驗式零售場景的認知。

在「首店經濟」的帶動下，北京零售市場品牌的國際化及多樣化程度也越來越高。根據北京

商務局公布的最新數據顯示，２０１９年前三季度共有５４０家首店落戶北京。從品牌入駐的商

圈和項目來看，核心商圈的標杆項目是吸引品牌首店的主力。本季度，賽麟汽車中國首家體驗中

心入駐僑福芳草地；ＳＫＰ南館引入ＧＵＣＣＩ北京首家美妝精品體驗店以及ＧＥＮＴＬＥ

ＭＯＮＳＴＥＲ全球首家咖啡店；另外，施華洛世奇全新概念店Ｃｒｙｓｔａｌ

Ｓｔｕｄｉｏ亞太首店也入駐西單大悅城。

本季度，北京「夜經濟」也持續加碼。１２月初，北京市發布《持續打造有品質有特色有溫

度“夜京城”冬季活動措施》，在政策的支持下，各商圈及商場均推出了冬季主題的燈光秀、文

化活動、體育健身活動、美食活動等。比如，藍色港灣的燈光節、北京坊聯合國家大劇院舉辦跨

年音樂會、西單商圈覓食森林推出「冬至大如年 ２４小時迎春」主題促消費活動等等。另外，

據商務部消息，北京後續還將推出《夜京城消費指南》，持續推動夜經濟的發展。



＊市場展望＊



２０１９年，北京零售市場新增供應明顯放緩，全年新增優質零售空間僅４６﹒２萬平方米

，同比下降５０﹒５％，其中近４０％都為城市更新項目。北京零售市場目前已全面進入更新升

級階段，除了大批百貨展開了升級試點工作，很多購物中心也逐漸進入調整期；愛琴海購物公園

也將於明年２月底關閉，或將改為寫字樓。伴隨著供應的放緩及項目的更新改造，預計短期內核

心商圈空置率還將進一步走低。《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》

