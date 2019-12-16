《經濟通通訊社１６日專訊》中美達成第一階段貿易協議，人民幣兌一美元中間價今報
６﹒９９１５，較上個交易日大升２４１點子，連升五日，升至逾４個月（自８月６日以來）新
高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５１點子，報６﹒９９９０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９８３９。
北京大學國家發展研究院１５日在京舉辦第四屆國家發展論壇。北京大學國家發展研究院黨
委書記余淼傑發言時表示，人民幣接下來將保持升值態勢，３個月內對美元將升至６﹒８左右，
三年內有望升至６﹒０左右。（ｃａ）
16/12/2019 09:38
【聚焦人幣】人幣中間價「破七」即期低開１５１點報６﹒９９９０
《經濟通通訊社１６日專訊》中美達成第一階段貿易協議，人民幣兌一美元中間價今報
６﹒９９１５，較上個交易日大升２４１點子，連升五日，升至逾４個月（自８月６日以來）新
高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５１點子，報６﹒９９９０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９８３９。
北京大學國家發展研究院１５日在京舉辦第四屆國家發展論壇。北京大學國家發展研究院黨
委書記余淼傑發言時表示，人民幣接下來將保持升值態勢，３個月內對美元將升至６﹒８左右，
三年內有望升至６﹒０左右。（ｃａ）
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