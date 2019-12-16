【貿易休戰】中信証券：取消加徵關稅幅度遜預期，Ａ股料小幅下調

《經濟通通訊社１６日專訊》中國商務部副部長王受文上周五（１３日）宣讀中方關於中美

第一階段經貿協議的聲明稱，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議

文本達成一致；美國貿易代表辦公室則在同一天召開發布會宣布，無限期暫停原定周日（１５日

）向１５６０億美元中國貨加徵１５％關稅的措施；惟美國總統特朗普保留２５００億美元中國

進口貨２５％的關稅，其餘約１２００億美元貨物將會減至７﹒５％稅率，以用於立即展開的第

二階段協議談判。

中信証券分析師秦培景團隊發表點評文章指，在中美達成第一階段經貿協議的背景下，內外

部不確定因素集中落地，Ａ股市場底線獲抬高，但取消加徵關稅幅度略低於預期，預計市場短期

或有小幅向下修正，調倉重於冒然加倉。他推薦低估值且受益經濟預期企穩的品種，重點關注銀

行、地產、基建產業鏈、家電和汽車及零組件。

秦認為上周五市場反映的是全部已加徵關稅減半的預期，但最終只有９月１日開始加徵的約

１２００億美元輸美商品稅率從１５％降至７﹒５％。

長期而言，他考慮到明年初地產建安投資和基建投資增速大概率抬升，在貿易爭端階段性緩

和的背景下，預計經濟預期有所回暖，不過明年１月份解禁壓力巨大，核心資產和科技股階段性

漲幅較大，歲末年初仍有階段性「抱團瓦解」風險。

另外他又預測政策寬鬆的窗口暫時關閉，資金博弈大概率重新加劇。（ｅｙ）

