【中經會】路透：中國計劃明年經濟增長目標６％，發３萬億專項債

《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透社》引述消息人士報道稱，在上周舉行的中央經濟工

作會議期間，中國計劃將２０２０年的經濟增長目標定為６％，以滿足中央實現「經濟規模１０

年翻一番」的目標，該目標將在明年３月初的人大會議上公布。中央早前定下今年的經濟增長目

標為６至６﹒５％。

中經會確定明年主要依靠增加基礎設施投資來避免經濟進一步放緩，計劃明年允許地方政府

發行約３萬億元人民幣的專項債券。

報道又指，年度預算赤字可能會從今年佔國內生產總值２﹒８％的水平上升，但仍會控制在

３％以內。（ｅｙ）

