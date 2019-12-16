【貿易休戰】美銀美林：料休戰期未必風平浪靜，美大選後或再升級

《經濟通通訊社１６日專訊》中美上周五（１３日）宣布達成第一階段協議，美銀美林周一

發表報告稱，協議內容較該行的基線預測稍好，若最終落實，將可達致可預見的停火期，有助穩

定全球貿易環境。不過，現時斷定中美貿易戰降級能持續下去仍言之尚早，並預期在美國總統大

選之前，貿易戰休戰期間未必能風平浪靜；兩國就貿易和技術方面之戰可能在大選後再次升級。

由目前至簽署正式協議期間，法律及行政過程是否都能正確執行、雙邊貿易會否馬上反彈仍

有待觀察。此外，一些具挑戰性及敏感的議題，例如美國對華為的禁售令問題則未有包括在中美

首階段協議內。在缺乏大規模的電子產品及軟件的訂單下，中國增加進口的目標可能會受到威脅

。



＊傳中國明年購價值４百億美元以上農產品，較困難但非不可能＊



在中國增購美國農產品方面，多家媒體報導指中國承諾於２０２０年購買價值４００億美元

以上的美國農產品，但以中國２０１２年及２０１４年每年進口２８７億美元美國農產品的峰值

來說，４００億美元以上的進口規模將較困難，盡管並非沒有可能。

報告稱，如考慮到中國２０１８－１９年進口較少所留下的缺口、中國食品價格上漲及豬肉

供應短缺，以及由其他國家轉移的潛在訂單，由美國進口４００億美元以上的任務或許不那麼艱

巨。畢竟，中國去年自全球其他國家進口農產品達到１３７０億美元，部份可能會逐漸轉向美國

產品。

至於中美首階段貿易協議的另一部分涉及中方承諾在未來兩年內增購２０００億美元美國商

品與服務。美銀美林估計，這意味著於２０２０年和２０２１年，中國從美國的進口總值將實現

５６％的同比增長。（ｗｌ）

