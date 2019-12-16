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即市新聞

16/12/2019 15:28

【台灣選戰】台灣網紅與蔡英文拍逗趣短片，遭大陸合作方解約

　　《經濟通通訊社１６日專訊》在台灣，現任總統蔡英文展開競選工作，日前與多名台灣網絡
紅人合作拍片，其中一個是在社交網絡上擁有９１萬粉絲－－「波特王」，他拍攝的「撩妹」短
片備受網絡好評。在影片中，蔡英文參觀了波特王所在的網絡營銷公司，期間波特王施展功力「
撩」蔡英文，結果影片在臉書上大受好評，創下高流量點閱。
　　盡管波特王在片中從沒有為蔡英文拉票，不過其大陸合作方對這段影片大感憤怒，原因是影
片中竟然稱呼蔡英文是「總統」，質疑波特王團隊支持台獨，警告不要以為沒有在微博上發布就
沒有事，要求刪除影片，但波特王拒絕請求，結果對方要求解約，並自行修改波特王微博的帳戶
密碼。波特王在臉書上感嘆稱民主可貴。
　　波特王的大陸合作方為「徐州自由自在網絡科技有限公司」，簡稱「ｐａｐｉｔｕｂｅ」，
是由內地昔日最強網紅「Ｐａｐｉ醬」所創立。ｐａｐｉｔｕｂｅ聲明說，對於藝名波特王的陳
加晉發表的不當言行表示強烈譴責，並作出解約決定。聲明又說，「ｐａｐｉｔｕｂｅ嚴厲斥責
任何有損國家聲譽的言行，堅持一個中國原則，捍衛國家主權」。

＊蔡英文：保民主才可保自由＊

　　蔡英文今日表示，在台灣，稱呼總統甚至「撩」總統都是自然平常的事情，但在大陸連「聊
」總統的自由都沒有，大陸沒有所謂「政治歸政治，經濟歸經濟」這件事，強調台灣人只有確保
民主才可享有各方面的自由。
　　國民黨總統候選人韓國瑜今日對事件表示，他支持波特王，認為大陸合作方的做法「不對」
，並對此表示抗議，他指兩岸應和平交流、交往。（ｅｙ）（ｚｚ）

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