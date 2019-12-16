【聚焦數據】統計局：１１月工業增加值增６﹒２％，優預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，２０１９年１１月份，

規模以上工業增加值同比實際增長６﹒２％（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）

，比１０月份加快１﹒５個百分點。從環比看，１１月份，規模以上工業增加值比上月增長０﹒

７８％。首十一月，規模以上工業增加值同比增長５﹒６％。

分三大門類看，１１月份，採礦業增加值同比增長５﹒７％，增速較１０月份加快１﹒８個

百分點；製造業增長６﹒３％，加快１﹒７個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長

６﹒７％，加快６﹒７％個百分點。

分經濟類型看，１１月份，國有控股企業增加值同比增長３﹒７％；股份制企業增長

７﹒０％，外商及港澳台商投資企業增長３﹒２％；私營企業增長８﹒９％。



＊汽車製造業增加值同比增７﹒７％＊



分行業看，１１月份，１１個大類行業中有１１個行業增加值保持同比增長。農副食品加工

業下降０﹒６％，紡織業增長２﹒５％，化學原料和化學製品製造業增長７﹒９％，非金屬礦物

製品業增長８﹒６％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長１０﹒７％，有色金屬冶煉和壓延加工業

增長６﹒４％，通用設備製造業增長６﹒２％，專用設備製造業增長７﹒０％，汽車製造業增長

７﹒０％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長０﹒１％，電氣機械和器材製造業

增長１２﹒６％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長９﹒７％，電力、熱力生產和供應業

增長６﹒８％。

分產品看，１１月份，６０５種產品中有３６９種產品同比增長。鋼材１０４０２萬噸，同

比增長１０﹒４％；水泥２２４８７萬噸，增長８﹒３％；十種有色金屬５１１萬噸，增長

４﹒０％；乙烯１７８萬噸，增長１７８；汽車２６０﹒８萬輛，增長３﹒７％，其中，轎車

１００﹒５萬輛，下降３﹒４％；新能源汽車９﹒５萬輛，下降４１﹒０％；發電量５８９０億

千瓦時，增長４﹒０％；原油加工量５６０８萬噸，增１０﹒１％。

