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16/12/2019 10:00

【聚焦數據】首１１月全國固定資產投資增５﹒２％，符預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，１　１１月份，全國固
定資產投資（不含農戶）５３３７１８億元（人民幣．下同），同比增長５﹒２％，增速與１　
１０月份持平。從環比速度看，１０月份固定資產投資（不含農戶）增長０﹒４２％。其中，民
間固定資產投資３０３７８６億元，同比增長４﹒５％，增速比１　１０月份加快０﹒１％個百
分點。
　　分產業看，第一產業投資１２１６４億元，同比下降０﹒１％，降幅比１　１０月份收窄２
﹒３個百分點；第二產業投資１５８４５１億元，增長２﹒４％，增速加快０﹒１個百分點；第
三產業投資３６３１０３億元，增長６﹒７％，增速回落０﹒１個百分點。
　　第二產業中，工業投資同比增長３﹒７％，增速比１　１０月份加快０﹒２個百分點。其中
，採礦業投資增長２５﹒３％，增速加快０﹒２個百分點；製造業投資增長２﹒５％，增速回落
０﹒１個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長３﹒６％，增速加快１﹒７個百
分點。
　　第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長
４﹒０％，增速比１　１０月份回落０﹒２個百分點。其中，鐵路運輸業投資增長１﹒６％，增
速回落４﹒３個百分點；道路運輸業投資增長８﹒８％，增速加快０﹒７個百分點；水利管理業
投資增長１﹒７％，增速加快１﹒１個百分點；公共設施管理業投資增長０﹒２％，增速與１　
１０月份持平。

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