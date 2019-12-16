【聚焦數據】首１１月全國固定資產投資增５﹒２％，符預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，１ １１月份，全國固

定資產投資（不含農戶）５３３７１８億元（人民幣．下同），同比增長５﹒２％，增速與１

１０月份持平。從環比速度看，１０月份固定資產投資（不含農戶）增長０﹒４２％。其中，民

間固定資產投資３０３７８６億元，同比增長４﹒５％，增速比１ １０月份加快０﹒１％個百

分點。

分產業看，第一產業投資１２１６４億元，同比下降０﹒１％，降幅比１ １０月份收窄２

﹒３個百分點；第二產業投資１５８４５１億元，增長２﹒４％，增速加快０﹒１個百分點；第

三產業投資３６３１０３億元，增長６﹒７％，增速回落０﹒１個百分點。

第二產業中，工業投資同比增長３﹒７％，增速比１ １０月份加快０﹒２個百分點。其中

，採礦業投資增長２５﹒３％，增速加快０﹒２個百分點；製造業投資增長２﹒５％，增速回落

０﹒１個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長３﹒６％，增速加快１﹒７個百

分點。

第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長

４﹒０％，增速比１ １０月份回落０﹒２個百分點。其中，鐵路運輸業投資增長１﹒６％，增

速回落４﹒３個百分點；道路運輸業投資增長８﹒８％，增速加快０﹒７個百分點；水利管理業

投資增長１﹒７％，增速加快１﹒１個百分點；公共設施管理業投資增長０﹒２％，增速與１

１０月份持平。

