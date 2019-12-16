【聚焦數據】統計局：１１月原煤原油生產加快，電力生產平穩增長

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，１１月份，規模以上工業原煤、原油生產有

所加快，天然氣生產保持較快增長，電力生產平穩增長。

１１月份，原煤產量３﹒３億噸，同比增長４﹒５％，增速比上月加快０﹒１個百分點；日

均產量１１１４萬噸，環比增加６６萬噸。１ １１月份，原煤產量３４﹒１億噸，同比增長４

﹒５％。當月，煤炭進口２０７８萬噸，同比增長８﹒５％，增速比上月回落２﹒９個百分點。

１ １１月份，煤炭進口２﹒９９億噸，同比增長１０﹒２％。

１１月份，原油生產１５７０萬噸，同比增長０﹒９％，增速比上月加快０﹒９個百分點；

日均產量５２﹒３萬噸，環比增加０﹒３萬噸。１ １１月份，原油生產１７４９５萬噸，同比

增長１﹒０％。１１月份，原油進口４５７４萬噸，比上月增加２３萬噸，同比增長６﹒７％，

增速比上月回落１０﹒４個百分點。

１ １１月份，原油進口４６１８８萬噸，同比增長１０﹒５％。當月，加工原油５６０８

萬噸，同比增長１０﹒１％，增速比上月加快０﹒９個百分點；日均加工１８６﹒９萬噸，環比

增加０﹒３萬噸。１ １１月份，加工原油５９３１８萬噸，同比增長６﹒７％。



＊１１月天然氣生產同比增８％，發電增４％＊



１１月份，天然氣生產１５１億立方米，同比增長８﹒０％，增速比上月回落０﹒２個百分

點；日均產量達到５﹒０億立方米，環比增加０﹒３億立方米。１ １１月份，天然氣生產

１５７５億立方米，同比增長９﹒２％。１１月份，天然氣進口９４６萬噸，比上月增加２９４

萬噸，同比增長３﹒３％，而上月為下降１０﹒２％。１ １１月份，天然氣進口８７１１萬噸

，同比增長７﹒４％。

１１月份，發電５８９０億千瓦時，同比增長４﹒０％，增速與上月持平；日均發電

１９６﹒３億千瓦時，環比增加１２﹒０億千瓦時。１ １１月份，發電６﹒５萬億千瓦時，同

比增長３﹒４％。

分品種看，１１月份火電生產增速放緩，水電降幅擴大，核電、風電加快，太陽能發電略有

放緩。其中，火電同比增長４﹒４％，增速比上月回落１﹒５個百分點；水電下降６﹒４％，降

幅擴大２﹒３個百分點；核電、風電分別增長１４﹒９％和２０﹒７％，增速分別比上月加快９

﹒５和１０﹒７個百分點；太陽能發電增長２﹒７％，增速比上月回落０﹒３個百分點。

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