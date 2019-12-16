【ＦＯＣＵＳ】中美大刁難掩差異，北京贏時間侵侵失槓桿

【ＦＯＣＵＳ】中美上周五（１３日）趕在關稅升級「死線」前不到３６小時達成交易，中

國商務部更漏夜召開發布會，就第一階段經貿協議發表聲明，似欲在時間差上不落美國貿易代表

辦公室之後。

經過逾１８個月的較勁，中美終抵達貿戰休兵的第一個里程碑，對兩國乃至全球經濟前景而

言無疑具正面效應；但從雙方一模糊、一進取的表述差異看，關稅捲土重來的暗湧是否徹底消失

，以及企業及投資者信心會否實質性反彈，仍不確定性重重。而單從博弈論看，表面似蝕底的北

京實際再贏得時間，而「既賺採購、又賺關稅」的侵侵則恐失了槓桿。



＊對美採購及關稅回撤口徑不盡相同＊



中美上周五雙雙確認就第一階段經貿協議達成一致，據中方聲明，協議文本分９個章節，包

括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估

和爭端解決、最終條款。

跟中方稱下一步將「盡快」完成程序、並「協商」正式簽署具體安排相比，領銜美方談判的

貿易代表萊特希澤搶先披露，簽署擬下月在華盛頓由部長級代表完成。對於第二階段談判安排，

中方的說法是磋商將取決於第一階段協議的落實情況；而侵侵的說法則是「立即開始」。

至於倍受關注的對美採購及關稅回撤，雙方口徑亦不盡相同－－中方指「食品和農產品章節

充分貫徹大阪會共識」，美方則指「中國承諾未來兩年每年購買４００億－５００億美元農產品

」；中方指「美方將分階段取消對中國產品加徵關稅的承諾，實現加徵關稅由升到降」，美方則

指「對１２００億美元中國貨的關稅稅率減半至７﹒５％，２５００億美元中國貨的

２５％關稅將維持」。



＊年入農產品逾４百億似不可能任務＊



儘管暫時未知中美會否如消息所指，就最終協議文本內容保密，但分析多個因素所見，對美

農產品採購年規模增至４００億－５００億美元似乎是不可能完成的任務。

以貿易戰開打前的２０１７年計，中國對美農產品採購約２４０億美元；即使是２０１３年

的歷史峰值，亦不足３００億美元（２９６億美元）。若要實現年採購５００億美元的規模，意

味逼近加拿大、墨西哥、歐盟對美採購的總和（２０１８年５３２億美元）

此外，按中國對美農產品採購逾半都是大豆計，若要實現年採購５００億美元目標，對美大

豆採購量需較２０１７年的３２００萬噸增至約５３００萬噸。而受非洲豬瘟打擊而劇降的國內

生豬存欄量，勢難以消化如此天量規模；倘若中國欲以豬肉等進口替代大豆，也並不可行，須知

美國去年豬肉總出口量亦僅不足７０億美元。

有鑑於此，侵侵明年以中方農產品採購未及預期而重祭關稅的威脅遠不能排除，加上中美仍

有總值逾３０００億美元商品互置於對方關稅之下，企業及投資者信心將在多大程度錄實質反彈

，仍充滿不確定性。



＊侵侵推文失話題，急欲第二輪談判＊



更重要的是，跟第一階段談判相比，涉及內地產業政策、國企補貼等的第二階段談判勢更複

雜且具挑戰，並可能陷入停滯；隨著談判的進行，相關議題亦可能成為關稅再升級的催化劑。

對過去１８個月間頻頻以推特釋放利好、利淡對全球股市舞高弄低的侵侵而言，隨著第一階

段協議達成，他可能正失去刺激市場及施壓聯儲的槓桿，此或正是他急於開始第二輪談判的原因

；而對北京來說，無論是真心倒逼國內結構性改革還是以大手筆採購作為緩兵之計，都為穩定經

濟下行及拆彈金融風險贏得寶貴時間。明年的Ａ股及人幣走勢，未宜看淡。

