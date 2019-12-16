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即市新聞

16/12/2019 10:17

《融天納地－溫天納》港股地雷陣重傷內地小投資者

　　《融天納地》自開通以來，港股通累計淨買入資金已超過１萬億港元。隨著港股通資金的不
斷湧入，港股通佔港股大市成交的佔比不斷提升，目前已能穩定地保持在港股總成交的一成以上
，部分佔比較高的交易日甚至能超過兩成。對於港股通等內資對香港市場的影響，主要是需要考
慮內地投資者有其他渠道購買港股，特別是早前已存放於香港的資金。此外，內資或集中投資於
個別股份，令其對相關股份的影響顯著增加。
　
　　全球機構投資者仍在港股佔主導地位，只是隨著港股通順利落地，內資的話語權持續增加。
不過，歐美投資者，特別是機構投資者仍佔港股成交大多數。對於內資在香港市場的資產配置，
不會所有資金均流向股市，債券及保險亦為內資的投資重點。他們的選擇亦不止香港，但無論如
何，隨著內地資金持續流入，香港股市將日漸受到內地投資者影響，包括投資風格及股份選擇，
未來內資將對部分股票取得較大的定價權。
　
　　目前港股通淨流入持股市值佔港股主板市值體量上暫時仍然算少，但是如果微觀看個別股票
，內資將對部分港股取得定價權。另一方面，目前港股通成交金額對增加港股的成交額貢獻明顯
，有助於進一步提升港股的流動性，修正過往長期低迷的估值，內資對港股的影響力慢慢擴大。
自港股通開通後，投資者一直視「北水」為主要帶動大市的泉源，所以影響是相當深遠的。
　
　　不少內地投資者以為，若干港股之所以會納入港股通標的，一般是經過精挑細選的。這種誤
解產生了不少問題，對於秒速暴挫的的港股通標的，其特點一般是股權集中度較高。這些股票僅
僅只是因為滿足了納入港股通的條件而已，但並不代表股票本身都是優質的，港股通個股質量參
差不齊，因此內資在買入的時候要盡可能地從公司財務狀況、基本面、管理層架構、公司管理水
平、股權集中度等多個維度進行分析，避免踩雷。
　
　　不少秒速暴挫的的港股通標的都是以內地經營業務的企業為主，故此內資投入可能較多，損
失亦會較為嚴重。相關股份下跌有不同原因，例如大股東被斬倉，或受沽空機構追擊。內資損失
是否真的較大，要視乎內地散戶投資者數量眾多，市場炒風較盛，快進快出、追漲殺跌等特徵較
為明顯。內地投資者在買入一些題材股、概念股，或者知名度較低的港股通標的時，就應對這些
個股的秒速暴挫的有心理準備。不少在在港上市的中小型公司，外資機構投資者是不會貿然投的
，主要涉及財務規模問題。始終，香港市場仍是以機構投資者為主導，他們並非對沖基金，故此
不會快進快出，亦不會過度炒作缺乏基本面的概念。不過，隨著互聯互通的開通，內資的投資風
格也影響到了香港的一些中小型股的價格波動，且波動幅度加大，一旦秒速暴挫的個股增多，就
會讓內資失去對香港市場的信心，那麼香港中小型板塊成交量就會更差，陷入惡性循環，投資市
場不可不防！《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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