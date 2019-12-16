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即市新聞

16/12/2019 13:37

《匯市一周－徐惠芳》觀望各國ＰＭＩ數據，英鎊續強

　　《匯市一周》展望周一（１６日），有多項重要經濟數據公布，包括德國、歐元區及英國服
務業、製造業及綜合ＰＭＩ指數，美國１２月Ｍａｒｋｉｔ服務業、製造業及綜合ＰＭＩ指數，
以及美國１２月ＮＡＨＢ房價指數等。
　
　　環球貿易傳來好消息，中美正式承諾達成首階段貿易協議，讓環球投資氣氛好轉。美國總統
特朗普宣布，無限期暫停向中國價值１５６０億美元進口貨品加徵額外關稅，並且調低其餘
１２００億美元價值的中國進口貨品額外關稅稅率。
　
　　隨著中美貿易氣氛改善，中澳貿易有望提升，可望刺激澳洲礦產出口，促進國內經濟和就業
，帶動通脹上升。市場預期，若經濟數據未明顯改善，明年２月澳儲行有可能減息。
　
　　澳洲財政部公布，澳洲薪資增長繼續高於通脹，澳洲經濟正受到全球增長放緩的影響，預期
２０１９╱２０財政年度，經濟增長為２﹒２５％，４月預期為２﹒７５％；預計２０２０╱
２１年度ＧＤＰ增長為２﹒７５％，與之前預期不變。由於疲軟的經濟增長和較低的稅收收入，
下調２０１９╱２０財年政府盈餘預期至５０億澳元，之前預期為７１億澳元。澳元回軟至
０﹒６８７５水平，仍在１０天及２０天線以上，趨勢仍往上，下方支持０﹒６８３０、
０﹒６７７０。
　
＊憧憬央行加息利好英鎊＊
　
　　日本公布１２月日經指數，綜合ＰＭＩ初值為４９﹒８，前值４９﹒８；製造業ＰＭＩ初值
為４８﹒８，前值４８﹒９；服務業ＰＭＩ初值為５０﹒６，前值５０﹒３。市場認為，日本經
濟繼去年１１月出現好轉後，１２月繼續停滯不前；四個季度來看，今年１０月份的參差表現，
導致日本經濟陷入萎縮；首相安倍晉三最近推出的刺激計劃，可能為日本經濟注入活力，減輕日
本央行採取寬鬆行動的壓力。美元兌日圓目前在１０９﹒３５水平整固，趨勢往上，下方支持
１０８﹒８０、１０８﹒３０。
　
　　英國執政保守黨獲得超過半數議席，以壓倒性優勢贏得大選，市場預期，英國脫歐後，經濟
增長可能回升，並有可能促使英國央行加息，利好英鎊。英鎊匯價一度高見１﹒３５。市場正在
觀望英國央行議息，關注貨幣政策展望。英鎊目前在１﹒３３８５水平整固，趨勢往上，下方支
持１﹒３３２０、１﹒３２７０。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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