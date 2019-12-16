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即市新聞

16/12/2019 11:22

《金石為開－黃威》風險事件塵埃落定，黃金中線走勢趨穩

　　《金石為開》美聯儲在年內最後一次會議上確認加息門檻，預計２０２０全年按兵不動，貨
幣環境維持相對寬鬆，支撐金價反彈。英國大選保守黨如預期取得大勝，中美終於達成第一階段
協議，風險情緒高漲刺激全球股市走高，不過並未對黃金形成嚴重打擊。周內金價雖衝高回落，
依然錄得１﹒１％的升幅。
　
　　美聯儲１２月會議一如預期維持利率不變，點陣圖顯示１７位元官員中的１３位都預期至
２０２０年底利率將維持不變，相較於９月份的點陣圖，支持加息的人數明顯減少。而且鮑威爾
在新聞發布會上重申加息需要看到通脹有持續性的明顯上漲，這實際上給加息設置了一個較高門
檻。目前來看，降息的門檻可能相對更低，畢竟近期數據喜憂參半，環球經濟仍然承壓，相比之
下未來美國出現衰退的機會更高。此次會議結果對黃金而言至少不是壞消息，寬鬆的貨幣環境仍
有利於中期金價表現。雖然點陣圖反映美聯儲官員預期２０２１年會開始加息，但市場仍傾向於
明年有機會進一步下調息率。
　
　　另一方面，英國大選結果出爐，首相約翰遜領導的保守黨贏得３６４個席位，佔據絕對多數
席位。預計英國「脫歐」進程提速，不確定性下降。中美雙方也正式達成第一階段協議，美國取
消原定１２月１５日起加徵關稅的計劃，並將針對１２００億美金商品加徵的關稅減半。不過美
方維持對２５００億美元中商品徵收的２５％關稅不變，保留了下一階段談判籌碼。
　
　　中美第一階段協議的敲定，無疑大幅緩和了當前局勢，改善了市場預期。不過兩國只是暫時
偃旗息鼓，距離完全結束爭端還有很長的路要走，第二階段協議可能會等到明年美國大選之後。
而且美股早前快速從調整中恢復，上周四（１２日）消息確認前便出現大漲，也反映市場已經很
大程度上將這一結果計價。因此上周黃金雖然衝高回落，但沽壓並不算重。技術面來看，
１４４５美元一線的支撐較強，不過目前通道寬度仍十分狹窄，１４７５－１４８０一帶有明顯
阻力。周線ＭＡＣＤ下跌動能柱開始收縮，ＲＳＩ維持在５０之上，反映中線局勢穩中偏好。
　
　　本周重要事件不多，英國及日本央行預計按兵不動，釋放的信息有限。加上臨近聖誕假期，
市場波動料減弱。數據方面主要留意美國三季度ＧＤＰ終值及１１月核心ＰＣＥ物價指數。
《六福金融分析師　黃威》

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