《陶冬天下－陶冬》英國選舉破僵局，聯儲會議守中正

《陶冬天下》今年困擾風險市場的三大主題，在上周三天之內全有了結論。美國聯邦儲備局

公開市場委員會召開了本年度最後一次會議，相當明確地暗示未來一年政策利率應該不會有變，

美國國債利率曲線全面上揚，十年期國債利率一度升破１﹒９％，美元走強。接下來英國大選塵

埃落定，保守黨取得壓倒性勝利，英國脫歐形勢明朗，硬脫歐風險大幅下降，英鎊兌美元匯率驟

升至１﹒３５，英股表現亮麗。本周市場炒作中美達成階段性貿易協議，股市大升，及至官方宣

布出來後，美股反而出現反高潮，Ｓ＆Ｐ５００當天僅微升０﹒１％，不過美國三大指數皆開出

交易期間的歷史最高點，全周結算風險資產市場皆大歡喜。國債市場星期五也有良好表現，十年

期收１﹒８２％。布蘭特原油期貨價格突破每桶６５美元，ＯＰＥＣ＋減產和全球貿易形勢改善

令能源市場有了更強的信心，這是沙特油田被襲以來最好的表現。風險因素消退，黃金無所事事

，鈀金則再寫歷史新高。



英國選舉中約翰遜領導的保守黨大勝，在議會以比簡單多數多出近４０席的壓倒優勢，席捲

了第二次世界大戰以來最重要的一次選舉，一改脫歐公投後的弱政府頹勢。保守黨攻克了英國工

業帶的工黨鐵票區；蘇格蘭民族黨幾乎全取了蘇格蘭地區的議席，該黨領袖隨即宣布再次啟動脫

英公投。英國議會聖誕節前應該可以批准脫歐，２０２０年１月底英國宣布脫歐應該沒有懸念。

接下來的焦點是如何脫歐，過渡期中仍有艱巨的談判必須完成，約翰遜政府打算在明年底前談妥

與歐盟之間的加拿大＋式的自貿協議，不過期望與擁有２７個國家和議會的歐盟那麼快搞定整個

程序筆者看來可能性不大。年中英國政府可以選擇延長談判期限，但是約翰遜內閣聲稱不會拉長

截止期，如果真的堅持不延，則英國就有２０２１年無協議脫歐的風險，市場仍可能因此震盪。

筆者相信，保守黨在議會奪取到如此大的投票優勢，約翰遜有了不必事事遷就脫歐強硬派的本錢

，其脫歐立場估計會變得溫和一點，對市場利好。蘇格蘭脫英風險，筆者認為不必太擔心，該地

區在貨幣、金融和赤字補貼上嚴重依賴英格蘭，脫英不是那麼容易的。由於英國脫歐形勢變得明

朗，明年英國經濟增長可能回升到２％；在脫歐談判局勢底定後，英倫銀行可能啟動審慎的加息

周期。英鎊兌美元在１﹒３３－１﹒３５整固之後，有機會升至１﹒４０。



聯儲１２月會議如預期，在利率政策上按兵不動，看點主要在官員講甚麼。主席鮑威爾於會

後記者會上對美國經濟的描述偏正面，在通脹上表態鴿派，強調將通貨膨脹拉升到目標水平的重

要性。聯儲不對利率走勢作預設性打算，一切取決於經濟形勢，但是明確提出下一步利率動作要

面對更高的數據門檻。貨幣當局暗示在相當一段時間內政策利率可能不作舉動。筆者相信，目前

美國經濟的形勢足夠強勁但又沒有到過熱需要干預的地步，於是公開市場委員會有空間遵循聯儲

在選舉年輕易不改變政策的傳統，明年利率預計全年不動，而市場現在預期減息一次。最新公布

的利率點陣圖預期，聯儲利率在２０２１年與２０１２年各加息一次，筆者覺得目前預言兩年後

的利率走勢為時過早，但是利率下調的機會到時候可能大過上升。美國的周期中部利率調整已經

結束，下一次調整應該是在經濟出現衰退跡象或過熱跡象後才發生了。同時鮑威爾對流動性注入

持肯定態度，認為資金市場有此需要，當局會繼續進行。換言之，資金成本的調整暫告段落，流

動性的調整依然進行，ＱＥ仍在靜靜地展開著。



歐洲央行總裁拉加德入主ＥＣＢ，她在啟動點時節政策上不變應萬變，言辭上蕭規曹隨，在

利率、ＱＥ和前瞻性指引上均沒有對上任的說法作出大幅改變。對於經濟判斷，她似乎較德拉吉

略微樂觀一點，認為經濟和通脹預期有改善，只是下行風險仍然存在，所以貨幣政策基調上仍然

以寬鬆為主。拉加德已經下令全面審視政策工具和通脹目標，估計明年下半年開始會更多地展示

自己的風格。



今年多數基金都賺到了錢，市場已經開始進入聖誕觀望期，鎖定收益應該是主流操作了。本

周焦點放在中美貿易協定、英國選舉結果的後續發酵。美國核心ＣＰＩ估計依然低迷，而ＣＰＩ

就有明顯上升。德國ＰＭＩ和ＩＦＯ均有改善。在日本，ＶＡＴ增稅會導致大件消費品進口疲弱

。日本和英國央行會議預料沒有舉動。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

