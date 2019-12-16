《缸邊隨筆－張嘉碩》否極泰來（二）

《缸邊隨筆》月前本欄有文「否極泰來」，上周五（１３日），恆指收於２７６８７，企於

２５０天平均？２７４６５之上，只要今周恆指不跌回去２５０天線之下，相信沒有多少個投資

者，會否定港股真的否極泰來了，故今日文題是「否極泰來（二）」。

其實上周是環球煞氣不少，不過都一一平穩度過。

（１）英國脫歐總算塵埃落定，保守黨勝出，脫歐將成，英國回復「單身」，是好是壞，日

後才說。投資市場少了份不穩定性，始終是好事，無論英國是硬脫歐還是有序脫歐，其後果都是

英國人自己受。

（２）美國又提高國債上限，免去美國政府停擺危機。美國提高其國債上限這次不是最後一

次，美國政客、政府應撕下自己的假面具，一次性地取消國債上限，不要再扮謹慎理財這個爛角

色。

（３）中美應達成協議，貿戰算個段落，筆者認為這是第一個停戰協議，也會是最後的一個

停戰協議，因為剩下來的貨品都沒有甚麼的議價空間。

美國挑起貿戰就是要遏制中國的崛起，再跟？來的戰場不是在貿易上，而是在金融場上，及美元

霸權和人民幣與之分庭抗禮事上，這涉及美國國力衰落事，以後再談。

（４）美國Ｐｌｕｎｇｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔｅａｍ換頭。



＊美「國家隊」換頭＊



中國有國家隊來保市，美國一樣有國家隊，叫Ｐｌｕｎｇｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ

Ｔｅａｍ，一直是在美國紐約儲備局之下。美儲局鮑威爾上場，換上了個Ｓｉｍｏｎ

Ｐｏｔｔｅｒ和Ｒｉｃｈａｒｄ Ｄｚｉｎａ，不過他兩位跟接任的紐約儲備局長不和，辭職去

了。由於近日市場覺得無了個Ｐｌｕｎｇｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔｅａｍ是不妥，一旦有

大波動，誰來睇場，故美儲局於上周議息會後，亦公布了３個人入Ｐｌｕｎｇｅ

Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔｅａｍ，此三人為：Ｄａｌｅｅｐ Ｓｉｎｇｈ、

Ｌｏｒｉｅ Ｋ﹒Ｌｏｇａｎ、Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｄ﹒ Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ；上周美

股大升，不是跟美儲局謂不加息有關，而是跟 「國家隊」滿員及美儲局再做不是ＱＥ的

ＱＥ。



＊息升的危機＊



美儲局話不會加息，又不會減息，其點陣圖更謂到２０２０年息會跌，但實際？當日美國３

０年期國債息是升，不是跌，美國國債３０年期債息是對未來的通脹敏感，當美儲局公布不加╱

減息時，還公布了個詳細的向市場放水大計。向市場放水後，美儲局的資產負債表急升，這個不

是ＱＥ是甚麼？

只不過這是短期ＱＥ，不過具體是，在做完放水大計後，美儲局的資產會由今時的

４﹒０６６萬億急增，會於明年１月超越其數年前的高值４﹒５萬億！即是美儲局不再縮表，不

是ＱＴ是ＱＥ，你叫這不是ＱＥ？呃鬼。



＊美儲局大放水意義深遠＊



美儲局公布大放水，美元？價即跌至近５個月的低位，即其他非美元貨幣匯價升，包括人民

幣、港元、日圓、英鎊、歐元及不少新興市場的貨幣都會對美元升值，金、油價亦會升。這可以

說是次沒有「廣場協議」的美元自貶協議（廣場協議，是Ｇ７逼日圓升值，即是美元貶值，今時

美儲局大放水，即是個沒有廣場協議的協議，美元自我貶值。）一再體現「Ｏｕｒ Ｃｕｒｒｅ

ｎｃｙ， Ｙｏｕｒ Ｐｒｏｂｌｅｍ」（我的美元，你的問題），各國對美國的出口貨價會因

美元貶值，而相對貴了，美儲局這次大放水的意義是深遠的。

有位投資界老手╱高手Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｒｉｅｇｅｒ如是說

「Ｐｌｅａｓｅ ａｌｌｏｗ ｔｈｉｓ ｔｏ ｂｅ ａ ｗａｋｅ ｕｐ ｃａｌｌ

ｆｏｒ ｔｈｏｓｅ ｗｈｏ ｄｏｎ’ｔ ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ﹒

Ｃｏｎｇｒｅｓｓｍａｎ ａｄｍｉｔｓ ｔｈｅ Ｕ﹒Ｓ﹒ｄｏｌｌａｒ ｉｓ ｔｈｅ

ｍｏｓｔ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ ｔｏｏｌ ｏｆ ｉｍｐｅｒｉａｌｉｓｍ

ａｖａｉｌａｂｌｅ ｔｏ ｔｈｅ ｓｔａｔｅ （ｉｔ ｉｓ）﹒

Ｚｕｃｋｅｒｂｅｒｇ ｔｈｅｎ ａｄｍｉｔｓ ｈｅ ｇｅｔｓ ｉｔ ａｎｄ

Ｌｉｂｒａ ｗｉｌｌ ａｌｓｏ ｂｅ ｗｉｅｌｄｅｄ ａｓ ａ ｗｅａｐｏｎ

ｏｆ ｅｍｐｉｒｅ﹒」

簡單譯過來是：美元是帝國侵略的武器。



＊環球汽車需求衰疲中＊



這個放水會否刺激環球經濟？估計作用不大，因為環球汽車需求都在衰疲中，汽車是可以拖

動３０個行業的（如保險、輪胎、維修、油站、停車場、自駕遊等），汽車需求不振，即是這３

０多個行業有得震。

投資者可以怎做？跟美國的投資者做啦！買啲金（金價去年升了廿幾巴仙，是最賺錢的金融

項目），買有派息之股，外資不斷買Ａ股，你買不買？

《資深投資者 張嘉碩》

