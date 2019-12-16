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16/12/2019 14:42

【香港政情】林鄭月娥下月１６日出席立法會答問會

　　《經濟通通訊社１６日專訊》立法會日誌顯示，行政長官林鄭月娥將於下月１６日出席立法
會答問會。
　　根據慣例，特首每季都會出席一次立法會答問會，接受議員質詢，林鄭對上一次出席是１０
月１７日，亦即宣讀施政報告翌日，當日在民主派抗議下兩度暫停，多名議員被逐，林鄭月娥最
後在個半小時的答問會中，只回應了３名建制派議員的提問。
　　林鄭月娥上周表示，將重新審視在立法會答問會以外，一些短問短答的質詢環節，在現今立
法會情況、以及部分議員對她本人的立場下，是否屬於有意義的互動機會。（ｃｌ）（ｚｚ）

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