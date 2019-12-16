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16/12/2019 14:47

【交通消息】將軍澳站信號故障，將軍澳線行車時間多３－５分鐘

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，由於將軍澳站有信號故障需要
進行復修，將軍澳線列車駛經調景嶺站至將軍澳站路段時需要慢駛，將軍澳線的整體行車時間會
較平日長３至５分鐘，班次亦會作出調整。
　　港鐵指，現時北角站往返寶琳站為每６分鐘一班，而將軍澳站往返康城站則是每１２分鐘一
班。現時將軍澳線月台上的乘客較多，候車時間亦會較長。
　　另外，今早港鐵旺角東站一處路軌冒煙和有火光，列車服務未受影響。消防到場後，初步認
為起因無可疑。（ｃｌ）

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