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16/12/2019 15:47

【香港政情】聶德權：立法會選舉選民登記明年５月２日截止

　　《經濟通通訊社１６日專訊》政制及內地事務局長聶德權表示，若有意在明年第三季立法會
選舉中投票，而未登記為選民，必須在明年５月２日前登記，才能納入７月發表的正式選民登記
冊。
　　聶德權在立法會一個委員會上表示，政府會根據今年區議會選舉的經驗，改善明年立法會選
舉之安排，明年上半年會就選舉活動指引、實務安排和宣傳計劃諮詢議員，並會考慮設立專隊安
排年長和行動不便的選民領取選票，相信大家會理解，而今次區選很多候選人的辦事處遭到毁壞
，未來會探討預防措施。（ｃｌ）

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