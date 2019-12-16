【企業盈警】致豐工業電子（０１７１０）料全年純利減最多６０％

《經濟通通訊社１６日專訊》致豐工業（０１７１０）公布，預期截至今年１２月３１日止

年度純利將比去年同期純利約４２３８萬元減少約４０％至６０％，即介乎約１６９５萬至

２５４３萬元。

根據今年首１１個月未經審核帳目及本月銷售出貨計劃等，預期純利下跌主因中美貿易局勢

持續緊張及環球經濟和營商環境逆轉，以致收益減少、為出口美國的產品支付關稅，以保持若干

客戶訂單及評估陳舊存貨可變現淨值後的減值撥備╱撤銷增加所致。

該集團預期於明年３月按規定公布。（ｗｈ）

