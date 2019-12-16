【北水炒Ｄ乜】淨流入倍增至３１億人幣，買小米騰訊沽建行舜宇

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道美國總統特朗普已批准與中國的首階段貿易協議，

或避免周日（１５日）新一輪的關稅實施，消息刺激港股周五裂口高開５００點，報２７４９４

點，重上兩萬七大關，並升破２５０天線（約２７４６５）。隨後，英國媒體料保守黨將在大選

中取勝，英鎊急升下拖累美匯表現，在岸及離岸人民幣再次升破６﹒９６關口，恆指愈升愈有，

最終以全日最高位收市，報２７６８７點，升６９３點或升２﹒５７％，並連升三日累漲

１２５１點或４﹒７％。

按額度計算，北水全日淨流入３１億元人民幣增逾１倍。北水淨買入最多的個股依次是小米

（０１８１０）、騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）；淨賣出最多的依次是建行

（００９３９）、舜宇（０２３８２）、平保（０２３１８）。

主板成交１１７１﹒４２億元急增２８﹒９％，其中港股通成交１６２﹒８億元，佔總成交

１３﹒９％。



＊四家保險股獲北水追捧＊



小米於「雙十二」期間在東南亞地區展開促銷活動，其Ｒｅｄｍｉ系列手機及可穿戴設備獲

熱捧，令小米全日漲４﹒７３％，收報１０﹒４元。北水亦從中吸納，淨買入近５﹒１億元。

德勤料明年香港新股市場有力爭取三甲位置，港交所（００３８８）全日表現造好，走高

２﹒２４％，報２５５﹒４元。北水同樣看好，淨買入近１﹒３億元。

媒體報道中國銀保監會近日向人身險公司下發《關於規範兩全保險產品有關問題的通知》，

允許銷售三至五年期兩全險。北水上周五（１３日）亦追捧多個保險股，包括友邦、太保

（０２６０１）、國壽（０２６２８）及新保（０１３３６），北水分別淨買入近１﹒７億元、

１﹒２億元、７８４９萬元及５６６６萬元。友邦及國壽股價分別漲近４％，報８２﹒６５元及

２１﹒６元。太保收報３０﹒５５元，升３﹒２１％。新保收報３３﹒６元，走高４﹒３５％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

小米集團（０１８１０） ５．０９

騰訊控股（００７００） ３．０５

友邦保險（０１２９９） １．６７

中國石油（００８５７） １．６２

港交所 （００３８８） １．２７



淨沽出最多港股：

建設銀行（００９３９） －２．４５

舜宇光學（０２３８２） －１．０７

中國平安（０２３１８） －０．３５

波司登 （０３９９８） －０．３２

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（ｊｔ）

